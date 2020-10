Tök jó program várja a családokat

Nyakunkon a hosszúhétvége, s számtalan remek program közül válogathatunk. Az egyik legtökösebbet ajánljuk most olvasóinknak.

Idén is meghridették a nagysikerű Tökös napot a Rádpuszta Élménybirtokon, ahol ezúttal is nagyszerű programok várják az érdeklődőket.

Természetesen tökből nem lesz hiány, hiszen szombaton (okt. 24.) már 11 órától lehetőség lesz tökfaragásra és festésre, amelyben Kalmár Benedek tökkirály és tökfaragó mester lesz a vállalkozó kedvűek rendelkezésére. Az akasztói férfi több tökfélét termeszt, köztük hatalmasakat is, s talán azt is elárulja majd, hogy mitől nő nagyra a növény.

Persze lesz tökkiállítás is és a sárga növénnyel kapcsolatos minikvízeken is próbára teheti tudását bárki.

A kicsik kedvence az arcfestés szó szerint színesíti a szombati programok. Az izgalmak pedig a tökös kincskeresésen hágnak majd a tetőfokukra, amelybe a Kölyök Tanya területén kapcsolódhatnak be a gyerekek.

A program vasárnap tökfaragással és festéssel folytatódik, s ezen a napon is meg lehet csodálni a legfurcsább, legkülönlegesebb és legnagyobb tököket. Vasárnap is kvízre hívnak a Rádpuszta élménybirtok munkatársai. S, ha mindez nem lenne elég kisvonat járattal is utazhatnak a kilátogató vendégek.

A program ideje alatt és nyitvatartási időben várja az állatsimogató a látogatókat, ahol alpakák és lámák is megtekinthetőek. A festői szépségű birtokot gyalog fárasztó volna bejárni, de szerencsére lovaskocsival meg lehet ezt tenni. Sőt, aki igazán kalandvágyó még nyeregbe is pattanhat.

Az aszfalt szerelmeseit gokart várja, s a szülőknek is kedveskedtek a szervezők, hiszen a Molnár Retro Show szolgáltatja az aláfestő zenét. Sőt, amíg a gyerekek tökfejeket kreálnak, addig a szülők megkóstolhatják a 180 éves Magyr Borok pincéjében rejtőző nedűket.

A programot támogatja a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt., amely jóvoltából friss halászlével kényeztetik az ízlelőbimbókat a kilencedik rádpusztai Tök jó napon. Akinek azonban nem a kopoltyúsok a kedvencei, azok tökösebbnél tökösebb fogásokat ízlelhetnek meg a Nádfedeles Csárdában.

