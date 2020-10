Tökéletes szombati program több tucatnyi tökkel

Nem csak angolszász hagyományok kötődnek a tökhöz. A szőlőskislaki tökfesztiválon a magyar hagyományokkal is megismerkedhettek a színes programra áhítozó érdeklődők.

Tökfaragás, tökös séta és töklámpás verseny is színesítette a 22. alkalommal megszervezett szőlőskislaki Töklámpás Fesztivált.

A járványhelyzet miatt idén a gasztronómia programok, így a főzőverseny is elmaradt, de a környékbeli vállalkozók, éttermek tökös ételeit sem kóstolhatták meg az érdeklődők. Csere Andrea, a Töklámpás Fesztivál ötletgazdája elmondta: két évtizeddel ezelőtt azért hozták létre a fesztivált, hogy minél többen megismerjék a tökkel kapcsolatos magyar népi hagyományokat. A töklámpák a 19. században főleg az alföldi kukorica-termesztőtájban terjedtek el. Miután az emberek leszedték a kukoricát, a takarmánytököt is felszedték. Egy-egy szebb növényt emberarcúra formáztak, kivájták, majd gyertyát tettek bele és azzal világítottak. Esténként addig fosztották a kukoricát, amíg a gyertya lángja világított.

– A töklámpás készítése érdekes és hasznos elfoglaltság – fogalmazott Csere Andrea. – Ráadásul olcsó és minden háznál megterem. Idén gyakorlatilag csak a gyerekekre koncentráltunk, ezért igyekeztünk úgy alakítani a programokat, hogy minél jobban érezzék magukat. Több mint kétszáz tököt biztosítottunk a résztvevőknek, a felét meg is faragták a fiatalok. Töktotóval is készültünk, a gyerekeknek 13 + 1 kérdésre kellett felelniük. Kíváncsiak voltunk honnan származik a tök, melyiknek héj nélküli a magja, kire mondják azt, hogy tökmag, valamint hogyan nevezik a tökféléket más néven.

– Az itt élők is sokat készültek a fesztiválra – folytatta Csere Andrea. – Arra kértük őket, hogy házaik elé tegyenek ki őszi dekorációkat. Nagyon kreatívak voltak az emberek, sok helyen szalma, szőlő, alma és faragott tök díszítette az utcát. Ezt az ötállomásos töktúra alatt meg is nézhették a fesztivál vendégei. Töklámpás versenyt is szerveztünk, erre mintegy harmincan jelentkeztek, de sokan voltak, akik nevezés nélkül is faragtak szebbnél-szebb motívummal ellátott tököket – tette hozzá. A fesztivált a Szőlőskislaki Artista Iskola LED-es műsora zárta.