Továbbra is ők az iránytű a külföldi fiataloknak

A kaposvári Compass Egyesületet annyi nyilvános kulturális- és sportrendezvényen jelent meg üde színfoltként, hogy már senkinek nem kell bemutatni tevékenységüket. A magyar és külföldi önkéntesekkel együttműködő egyesület jelenleg is aktív, annak ellenére, hogy a megszokott rendezvények elmaradtak a járvány miatt.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

A 2005-ben alakult Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület céljai között a Somogy megyei gyermekek és fiatalok életminőségének javítása, kompetenciáinak fejlesztése, információval való ellátása szerepel.

Mint ahogy a Compass, vagyis iránytű névválasztás is sejteti, a lehetséges helyes irányba szeretnék fordítani a fiatalok figyelmét direkt és indirekt módon.

– Fontosnak tartom, hogy a fiatalok több dolgot lássanak, tapasztaljanak és szélesítsük látókörüket. A 17–30 év közötti fiataloknak iránytűként szeretnénk szolgálni, információval és lehetőségekkel. Mindenből tudnak tanulni, az őket körülvevő világról is – mondta Eglyné Katona Andrea, az egyesület elnöke. Mivel a Compass rendszeresen külföldi önkéntesek közreműködésével tevékenykedik, így különleges lehetőséget nyújtanak a magyar fiataloknak nyelvtanulásra, gyakorlásra.

– A fiatalokat a nem formális pedagógia módszerével fejlesztjük, így nem is veszik észre, hogy közben intenzív személyiségfejlesztés és tanítás folyik. Olyan tevékenységekbe vonjuk őket, ahol az erősségeikre támaszkodhatnak, a közösségépítés jelentőségét is szem előtt tartjuk – tette hozzá a vezető.

Ottjártunkkor éppen egy török önkéntes tartott török nyelvi foglalkozást egy magyar hölgynek, miközben fiatalok érkeztek folyamatosan, hogy angoltudásuk klubfoglalkozáson csiszolódjon. Jelenleg az ifjúsági központban tartott fejlesztő foglalkozások jellemzőek a Compassra, a vírushelyzet miatt a nagy rendezvények folyamatosan elmaradnak.

– A Covid-helyzet előtt rendszeresen jártunk a Borostyánvirág Anyaotthonba, ahol fejlesztő foglalkozásokat tartottunk az édesanyáknak, és gyakran ellátogattunk iskolákba, hogy infópontokon népszerűsítsük a programjainkat, tájékoztatást nyújtsunk a hazai és nemzetközi ifjúsági programokról. Most az infópontok is szünetelnek. Helyette azonban több idő jut a hazai és nemzetközi pályázatokkal kapcsolatos tevékenységekre, nagyrészt az adminisztratív munka teszi ki a mindennapjainkat – mondta Szakné Vágner Nikolett, az egyesület nemzetközi projektkoordinátora.

A különböző rendezvényeken mindig keverik a magyar és a külföldi önkénteseket egy csoporton belül, hogy együtt boldoguljanak, miközben egy közös nyelven kommunikálnak. – Egyelőre kis létszámmal igyekszünk dolgozni a nyelvi klubokban, a biztonsági előírásokat betartva – mondta Szakné Vágner Nikolett. Hamarosan húsz külföldi önkéntes tud majd ebben a munkában részt venni, akik március végén érkeznek hozzájuk Törökországból, Olaszországból, Spanyolországból és Franciaországból. Jelenleg egy török fiatalember segít nekik, aki rendelkezik angoltanári tapasztalattal.

Táboroztatnának

– Bízunk abban, hogy az idén is megrendezhetjük a nyári táborainkat, s bármilyen sport- vagy kulturális rendezvényre is kimegyünk, ha végre nyit az ország – mondta Szakné Vágner Nikolett, aki szívesen emlékezik vissza a Desedai ultramaratonokra, a Nagyatádi Extreman versenyekre, ahol jó hangulatban, éjszakába nyúlóan segítették a futókat.

– Jó volna, ha minél több fiatal vehetne részt a kedvezően alacsony anyagi ráfordítással járó rövid távú Erasmus Plus programokon is, amelyekről bővebb információ, felkészítés rajtunk keresztül elérhetők. Jelenleg is tartózkodnak fiataljaink külföldön a programnak köszönhetően – tájékoztatott Eglyné Katona Andrea.

Fotó: L. R