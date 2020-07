Úgy érzi, beskatulyázhatatlan, ezért megtalálják a szerepek

A kaposvári színház évadzáróján elismerést kapott Stefánszky István, mert a legtöbbet játszó színész lett a díszévadban, vagyis ő töltötte a legtöbb időt a színpadon. Sokoldalú tehetség, és fiatal kollégáival együtt bízvást a teátrum jövőjét jelentheti.

– Egyenes út vezetett a Csiky színpadára?

– Nem mondhatnám, pedig már 11 éves koromban kapcsolatba kerültem a színházzal. Gyermekként statisztáltam előadásokon, Szinetár Dórával is játszhattam együtt. Azután eltelt sok év, szakközépiskolásként az hittem, hogy az elektronika jobban érdekel, de amikor elvégeztem az iskolát, mégis humán irányba indultam el, mert a magyarórák nagyon mentek. Ennek ellenére először fényképésznek tanultam, végül a szüleim is segítettek abban, hogy a színészi pályát válasszam. Két évig jártam a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium OKJ-s színész szakára, de közben felvételt nyertem a Kaposvári Egyetem színészképzésére, Vidnyánszky tanár úr osztályába.

– Újabb fővárosi ifjú jött erősíteni a vidéki színházat. Nagy volt a váltás?

– Kaposvár, mint város nekem már elsőre nagyon megtetszett, mert természetközeli ember vagyok. Amikor felvételiztem, kiültem a belvárosban a platánfák alá, és átadtam magam az élménynek. A gyakorlati éveket a Nemzeti Színházban töltöttük, és amikor végeztem, Bozsik Yvette művészeti vezetőként felkért, hogy jöjjek a Csikybe, sőt Vidnyánszky Attila is ezt ajánlotta. Éltem a lehetőséggel. A várost akkora már megismertem és megszerettem. Könnyen alkalmazkodom, és ahhoz képest hogy pesti gyerek vagyok, hamar el tudtam fogadni a kaposvári élettempót. A zöld környezet, a nyugalom miatt élvezem a vidéki létet. A színházban pedig abszolút otthon érzem magam, és évről évre egyre több lehetőséget kapok. Nekem sikerült a legtöbbet játszanom az elmúlt évadban, és hogy ezt észrevették, az visszajelzés, hogy a munkába fektetett energia megtérül.

– Érzi a megkülönböztetést, a szakadékot a vidéki és a fővárosi színészi lét között?

– Nagyon sok időt töltök Kaposváron, az év 365 napjából legalább 300-at. Nekem ez a természetes közegem, vidéki színész vagyok. Szerintem nem is fontos a megkülönböztetés, még ha ez mostanában fel is merült a közbeszédben. Nem foglalkozom ezzel, mert nem hiszem, hogy ez lenne a jó irány. A gyakorlatban sem érzek különbözőséget, senki sem érezteti velem, hogy vidéki színész vagyok.

– Ez volt a harmadik évada, amióta a Csikyben játszik. Elégedett azokkal a feladatokkal, amelyekkel megtalálták?

– Úgy érzem, hogy nem vagyok beskatulyázható, ebből adódóan mindenféle előadásom volt a pöttöm gyermekdaraboktól kezdve a zenés színművekig – annak ellenére, hogy nem vagyok elégedett a hallásommal, szeretek énekelni. Ezért is gyűlhetett össze ennyi előadásom. A két legmeghatározóbb darabot számomra Rajkai Zoltán rendezte, ezek adták nekem a legtöbbet. A Müller táncosai volt az első szerepem, amikor végre színésznek éreztem magam, a Palos Verdes, Kalifornia pedig szintlépés volt. Mindkettő stúdióelőadás, de ez volt az első olyan évadom, amikor az összes bemutatóm a nagyszínpadon volt. Ennek örültem, de kihívásnak is tekintettem. Annak ellenére, hogy volt bennem egy nagyon erős drukk és izgalom, felejthetetlen volt, hogy az én jelenetemmel kezdődött a Buborékok, az első előadás a felújított Csiky Gergely Színházban. Külön jó volt, hogy Vidnyánszky Attila rendezte, aki a tanárom volt, értettem, hogy mit akar mondani.

– Hogy érzi magát a társulatban, milyennek ítéli a kaposvári alkotói közösséget?

– Nem tudom megítélni, hogy milyen egy tipikus vidéki színházi közösség, de kaposvárit jól ismerem. Az, hogy a felújítás alatt az Agórában voltunk, az mindenkinek egy nehezebb helyzet volt, a próbákon is. Valamennyien vágytunk arra, hogy nagyobb színpadra lépjünk, és emiatt éreztem néha egy kis várakozással teli feszültséget a többiekben. Azonban amióta a felújított színházban lépünk fel, ez teljesen megváltozott. Nyugalom áradt mindenkiből, jó volt átélni, hogy így történt.

– Remélhetőleg a folytatás is hasonló lesz. Hogyan telik a nyár, mire készül az új évadban?

– Igyekszem feltöltődni a nyáron, kimozdulni otthonról, most éppen Ráckevén vagyok az öcséméknél, de Pestre is utazom majd és a Balatonra is. Új impulzusokat szeretnék szerezni, hogy új energiával tudjak dolgozni. A nyári előadások közül játsszuk majd a Buborékokat. A következő évadban az Alice Csodaországban, a János vitézben, és a Csárdáskirálynőben lépek fel, és majdnem az összes most futó előadásom átmegy a jövő évadra. Külön kihívás, hogy egy táncos produkcióm is lesz, élvezem, hogy igazán széles skálán mozoghatok.

Már elindult a bérletértékesítés

A Csiky Gergely Színház dísz­évadának második felvonása a DÍSZÉVAD 2.0, amelyre július 1-jén megkezdődött a bérletértékesítés. A Csiky Gergely Színház Jegyiroda nyitvatartási ideje július 1-től augusztus 19-ig: hétfő–péntek: 9.00–14.00.

Augusztus 24-től: hétfő–péntek 9.00–17.00, az előadások napján 19.00 óráig. Szombat–vasárnap: előadáskezdés előtt 1 órával.

Csiky Gerely Színház Jegyiroda: Kaposvár, Rákóczi tér

Tel.: 82/511-207, 511-208.

e-mail: [email protected]