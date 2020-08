Utcára vitték a zenét a Kaposfesten

Négy nap alatt, több mint 120 művész szórakoztatta a zenére éhes közönséget a 11. Kaposfest – Nemzetközi Zenei és Művészeti Fesztiválon. A zenekarok, szólisták és kamaraegyüttesek játéka öt helyszín nézőterét töltötték meg. Hornyák Balázs, fesztiváligazgató kiemelte: a járványhelyzet miatt háromszor kellett újratervezni a fesztivált, de végül sikerrel megrendezték.

Az Együd Árpád Kulturális Központban, a Csiky Gergely Színházban, a Vigasságok terén, a Szivárvány Kultúrpalotában és a kaposvári református templomban is felcsendült a muzsika augusztus 16-a és 19-e között. A szervezők új arculattal, rövidebb, de tartalmasabb programmal várták a közönséget. A fellépők között helyet kapott többek között Kokas Katalin, Baráti Kristóf, Várdai István és Kelemen Barnabás is.

– A várakozásunkon felül zajlott le az idei fesztivál – hangsúlyozta Hornyák Balázs fesztiváligazgató. – Nagy öröm, hogy mind a fellépők, mind pedig a közönség úgy tekintett erre a rendezvényre, hogy hazajárnak és egy kicsit a saját magukénak érzik. Az emberek visszajelzései alapján olyan útra került a fesztivál, amely újabb pers­pektívákat nyitott mind a fellépők, mind a látogatók számára. A zárókoncerten odalépett hozzám egy úr és azt mondta: ha tíz évre előre tudna bérletet váltani, akkor ezt most ő megvenné. Ez különösen jólesett.

– Volt olyan nap, amikor több mint száz művész volt itt Kaposváron – folyatta a fesztiváligazgató. – A járványidőszak után nagyon sokan most koncerteztek először, mert az elmúlt hónapokban erre nem volt lehetőségük. Ennek a várakozásnak az érzése, a miliője áthatotta a fesztivált. Különösen örülök annak, hogy mindenki várja már, hogy újra hosszabb legyen a rendezvény, illetve kíváncsiak azokra a fejlődési lehetőségekre, amelyekről beszéltünk – tette hozzá Hornyák Balázs.

Többet szeretnének mutatni a házigazda városból

Hornyák Balázs úgy fogalmazott: annak ellenére, hogy sokkal nehezebben indult a fesztivál, előre tudtak lépni, és sikerült megmozgatni azokat a művészeket, akik Magyarországon a szakmai nívót képviselik. A fesztiváligazgató hangsúlyozta: a 12. Kaposfestet is az ideihez hasonlóan képzelik el, bár reméli, hogy a járvány nem szól közbe és nem kell délelőttönként koncerteket ismételni. Kiemelte: azt mindenképpen megtartanák, hogy a kora esti koncertek után a Vigasságok terén vagy máshol is szervezzenek eseményeket. A közönség ugyanis nagyon élvezte, hogy nemcsak a Szivárvány Kultúrpalotában, hanem más helyszínen is szólt a zene. Hozzátette: szeretnének minél többet megmutatni Kaposvárból.