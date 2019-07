Városiak, s falubeliek körében is népszerű volt a F.A.L.U.

Ki a patkolókovács mesterségére volt kíváncsi, más jósoltatott magának szombaton, Szilvásszentmártonban. Sokakat vonzott a F.A.L.U. Fesztivál, több család is felkereste a hétvégén a különféle előadásokat, s tárlatokat.

– Akár a kocsibeálló elé is állhatnak – utasította kedvesen egy helybéli férfi az egyik autóst, látva, ahogy parkolóhelyet keres az utcában. Hosszan állt a kocsisor szombat délután Szilvásszentmártonban, a hétvégén is sokan ellátogattak a F.A.L.U. Fesztivál programjaira. Volt, aki inkább zenei élményt keresett, másokat az előadások, tárlatok vonzottak jobban. Többen is családostól látogattak el a hangulatos községbe, ahol minden generáció megtalálhatta a neki való programot, köztük még a legkisebbek is.

Az érdi Veres Zoltán elsődlegesen a kaposvári rokonsághoz érkezett, ám minek után ajánlották számára a szilvásszentmártoni programot, oda is ellátogatott másodmagával szombat délután. A férfi úgy véli: értékes a fesztivál, ez is életben tartja a falut.

A zselicszentpáli Haracsiné Reistein Ágnest is vonzotta a F.A.L.U. híre. Több program végigjárása után azt mondta: szórakoztató és igazán hangulatos a fesztivál.

– Pénteken és szombaton is sokan érdeklődtem nálam – mondta el lapunk kérdésére Gémesi Tamás patkolókovács. – Volt a látogatók között, aki Erdélyből érkezett. Érdekli ez a tevékenység az embereket, ritka szakma ez. De sokan csak kevésbé ismerek már, a fesztivál viszont jó lehetőség arra, hogy betekinthessenek ebbe a munkába az érdeklődők. Van lehetőség bizonyos tevékenységek kipróbálására is, szívesen segítek mindenben. Volt egy fiatalember, aki egészen odáig jutott, hogy saját magának kalapált egy kis kulcstartót – tette hozzá a patkolókovács.

Szombat késő délután azonban egy kis időre zápor szakította meg a fesztivál programjait, s zavarta be az érdeklődőket fedél alá. Ám sokaknak a nagy mennyiségű eső sem szegte kedvét, annak elállta után is kitartottak a program mellett.