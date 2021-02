Vászonra álmodott segítség

Időről időre jótékony célra árverezi el képeit a Somogyból elszármazott neves festőművész, Győrfi András. Most egy kaposvári természetvédelmi egyesület javára megy a festmény árának fele, erről döntött az árverés nyertese, mégpedig egy a Somogyi Hírlapban megjelent cikk nyomán.

Győrfi András képei különleges, meseszerű hangulatot árasztanak, egyedi látásmóddal és humorral teremtett figurái mindenkinek emlékezetesek. Korán kiderült a tehetsége, kilenc­évesen ötezer rajz közül nyert az övé az indiai Shankar gyermekrajzversenyen. Szász Endre is méltatta rajzkészségét, megnyerte a Jankovics Marcell által kiírt János vitéz rajzpályázatot. Volt rendőrségi rajzoló is, könyveket ír és könyvillusztrátor. Édesapja, Győrfi Endre építész, az 1948-as londoni olimpia résztvevője, a magyar vízilabda-válogatott kapusa.

– Jó állampolgárhoz híven igyekszem nemcsak elvenni a társadalomtól, hanem vissza is adni – beszélt a jótékonysági akcióiról a festőművész. – Néhány éve viszonylagos ismertségre tettem szert a Facebookon, 13 ezer ember olvassa az írásaimat, nézegeti a festményeimet. Ez alkalmat teremt arra is, hogy segítsen az ember. Évente négy-öt alkalommal felajánlok facebookos aukcióra festményeket, ilyenkor a nyertes az összeg 50 százalékával rendelkezik, a többi a festőnél marad, hiszen valamiből a művésznek is élnie kell. A pénz feléről a nyertes mondja meg, hogy hová szánja.

A legutóbbi képét egy kaposvári vevő vásárolta meg, és ő javasolta a Together for Our Planet-et, melynek elnöke a kaposvári Szili Zsuzsanna állatorvos, akiről lapunkban olvasott.

A festő két okból is elégedett, egyrészt hozzá is közel áll a környezetvédelem, másrészt annak is örül, hogy a szülővárosába jutott a felajánlás. – A természetvédelem számomra is fontos, hiszen látom, hogy a világ nem feltétlenül arra halad, hogy óvjuk a környezetet, sőt néha még önmagunkat sem – mondta Győrfi András. – Ha egy kicsit hozzá lehet tenni ehhez a küzdelemhez akár pénzzel, akár ismertséggel, akkor rajta, tegyük meg, legyen ez a cél!

Los Angelestől Pekingig keresik a festő képeit

A festőművész nem szakadt el szülővárosától, gyakran meglátogatja édesanyja kaposvári lakását. Kiállítása utoljára 16 éve volt a Rippl-Rónai Múzeumban, de Los Angelestől Pekingig érdeklődnek a képei iránt. Hamarosan megjelenik egy új könyve, melyben rovinj-i történeteket oszt meg az olvasóival, miután nyolc éve Horvátországban, Rovinjban tart fenn egy műtermet. Az ottani élményeit vetette papírra. Jelenleg egy kiállítássorozatra készül, amellyel „bejuttatja magát és barátait” a pécsi Csontváry Múzeumba.