Vászonra kívánkozott a páratlan mezőcsokonyai idill

Képzőművészeti alkotótáborrá változott a mezőcsokonyai általános iskola. Az amatőrökből és művészekből álló csapat egy héten keresztül fest és rajzol a településen. Az idei tábor témája maga a falu.

A halastó és környéke adott ihletet Mikó Angelikának. A könyvelőként dolgozó asszony már másodjára vesz részt az alkotóborban. – A helyiek barátságosak, a település nyugodt, a környezet pedig nagyon szép, így minden adott ahhoz, hogy jó alkotás szülessen – mondta. – Pasztellkrétával dolgozom. Szeretem ezt a technikát, de az olaj pasztellkréta is bejön. Kedvenc témám a természet, ezért is ültem ki a tó partjára, hiszen itt sok szépet lehet látni. Otthon Orciban is hasonló képeket szoktam készíteni – tette hozzá.

Az egyhetes tábort kétévente szervezik meg a településen, idén tizenketten alkotnak Mezőcsokonyán. Az alkotótábor művészeti vezetője sokáig Kertész Sándor Székely Bertalan-díjas festőművész, Mezőcsokonya díszpolgára volt, aki az idén szintén résztvevője a tábornak. A vezetői feladatokat már átadta Kurucz Miklós festőművésznek, aki lapunknak elmondta: az idei alkotótáborban korban és szakmai háttérben egyaránt vegyes összetételű társaság jött össze. A legfiatalabb alkotó most kezdi a középiskolát, a legidősebb művész pedig már nyugdíjas.

– Közös túrán fedeztük fel a falu szépségeit – mondta el Kurucz Miklós. – Mindig azt mondom az alkotótársaimnak, hogy ha ott vagyunk egy helyen, akkor igyekezzenek felderíteni, megismerni az adott települést. Próbálják meg a képekben visszaadni a helyre jellemző dolgokat. Nem azt várom, hogy a faluházat vagy a református templomot fessék le, hanem vegyenek észre egészen apró dolgokat is. Például egy fának a gyökerét vagy más természeti formákat. Találják meg azokat a témákat, amelyek őket megérintik, és dolgozzák fel megfelelően. Ehhez azonban ki kell menni a szabadba – hangsúlyozta a festőművész.

Az egyhetes tábor résztvevőinek munkáiból hagyományosan kiállítás is nyílt. Csütörtökön délután mintegy harminc képet mutattak be az iskolában. Ezek még nem a helyben készült alkotások, hanem a résztvevők korábbi munkái. Azonban a tábori alkotásokat is megcsodálhatják az érdeklődők, pénteken ugyanis nyílt napot szerveznek az iskolában, így munka közben is meg lehet lesni a művészeket.

A mezőcsokonyai tábor a hétvégén zárja kapuit, augusztusban viszont egy másik alkotócsoport is a településre érkezik.