Tejjel az igazságért

A forgatókönyvíró-rendező Grímur Hákonarson harmadik játékfilmjének, a Tejháborúnak, világpremierje a rangos Torontói Nemzetközi Filmfesztiválon volt, nálunk pedig a Szivárvány Kultúrpalota ArtOsztály bérletén belül került bemutatásra.

Inga (Arndís Hrönn Egilsdóttir) és férje egy gazdaságot vezet, éjjel-nappal keményen dolgoznak, miközben egy monopolium fojtogatja őket, amiből képtelenek kilépni. Férje kamionbalesete után a nő egyedül marad, és harcba kezd a Szövetkezettel.

A cselekmény lassú tempójú, viszont annál feszültebb. Inga egyedül él és néz szembe ezzel a hatalmas elnyomó erővel, amiben mindenét elveszítheti. Igazságérzete erősebb félelménél. A többi gazda is szépen lassan belátja, választani kell a kényelmes élet és a helyes között. A Szövetkezet főnöke Eyjólfur (Sigurður Sigurjónsson) érzelmileg próbálja zsarolni Ingát, ahogyan egykor a nő férjével is tette. De Inga számára ez nem csak becsületbeli ügy egy közösségért, hanem egyfajta bosszúhadjárat is a férje elvesztéséért, nincs olyan erő, ami megállítaná.