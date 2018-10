Vonzotta a szemet és a látogatókat a RIPPL dizájnos kínálata

Különleges stand installációval szerepelt a Kaposvári Egyetem, Rippl-Rónai Művészeti Kara a napokban Budapesten megtartott Design Héten, ahol az intézmény képviselői minden szakot és képzését igyekeztek a nagyközönség elé tárni.

Mint ismert, a jogelőd a művészeti kar után tavaly vette fel a Kaposvári Egyetem, Rippl-Rónai Művészeti Kar nevet, rövidítve, s ahogy a bemutatón most először láthatta a nagyközönség: RIPPL.

– Megjelenésünk fő célja az volt, hogy országos szinten is megmutassuk, milyen képzésekkel rendelkezünk, s hogy a RIPPL mint brand-márkanév bekerüljön a köztudatba – mutatott rá Károly Sándor Áron, egyetemi docens. – Ez a mostani megjelenés kifejezetten fontos és precedens értékű, hiszen a kar kifejezetten szakmai rendezvényen eddig még nem jelent meg egységesen minden szakjával egyszerre, előrevetíti azt a nem titkolt szándékot, hogy egyre inkább jelen legyünk a hazai és a nemzetközi kreatív felsőoktatás színterein.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A rendezvényen egy olyan stand installációval jelentünk meg, amely kortárs szemlélettel képviseli azt a haladó szellemiséget, amit a névadó Rippl-Rónai József is magáénak vallott – emelte ki Károly Sándor Áron. Az installációban a különböző szakok szöveges bemutatása mellett, szóróanyagokon és filmeken keresztül mutatták be az egyetemen zajló művészeti munkát.

Mint megtudtuk, a programban lényeges koncepció volt, hogy az oda látogatók személyesen találkozhassanak és kötetlenül beszélgethessenek a RIPPL hallgatóival és oktatóival.

Bemutatkoztak

A 2018-as OTTHONDesign Ősz keretein belül a hazai közép- és felsőoktatási intézmények mutatták be oktatási és képzési kínálatukat a Hova Tovább? Iskolabörze keretein belül, a színes és egyedi rendezvénynek a Hungexpo adott otthont. A kaposvári standhoz látogatók többsége nemcsak a legsikeresebb szakok iránt érdeklődött, de szívesen ismerték meg a többi képzést is és a jövőre nézve kialakultak lehetséges szakmai együttműködések is. Bemutatkozott a színész osztatlan MA képzés, a fotográfia BA-MA, a képalkotás BA a mozgóképkultúra-és média szakirány és festő/grafikus szakirány, illetve a Művészetelméleti Intézet.