Zászlóerdő és festők párbaja vár minket a Rippl-Rónai fesztiválon

Festőpárbajjal és harminc színes, számítógépes grafikával megtervezett zászlóval készül a Rippl-Rónai Fesztiválra a Kapos Art Egyesület, mely 1990 óta meghatározó szereplője a város kulturális életének.

Színesebbnél színesebb zászlók kerültek elő egy óriási kartondobozból az Agórában az elmúlt napokban. Mindegyik két és fél méter hosszú és egy méter széles. – A Fő utcára a jövő héten harminc zászlót helyezünk ki – mondta el Halmos Klára, a Kapos Art Egyesület titkára. – Tagjaik mellett országos hírű iparművészek alkották a színes lobogókat. Zászlóikkal Csontváry Kosztka Tivadar előtt tisztelegnek halálának századik évfordulója alkalmából.

A kaposvári fesztiválra a számítógépes grafikával tervezett zászlókon kívül egy festőpárbajjal is készülnek az egyesület tagjai. – Schwarz Volker és Vörös András tagjaink a Vigasságok terén mérkőznek majd meg egy öt méteres vászon előtt, amire zenei aláfestés mellett alkotnak meg egy kompozíciót fekete és vörös festékkel – tette hozzá Halmos Klára, aki arról is beszélt, hogy szeretnék, ha a somogyi megyeszékhelyen tagjaik rendszeresen bemutatkozhatnának. – Nagy szükség volna arra is, hogy minél több helyi hivatásos képzőművész be tudjon mutatkozni Kaposváron, sokan közülük ugyanis kevéssé ismertek – emelte ki Halmos Klára. – Olyan kamarakiállításokra gondolok, amelyekből kevés van a városban.

Az elmúlt években Marosvásárhelyen és a budapesti Bartók 1 Galériában is bemutatkozott már a Kapos Art egy-egy nagyszabású tárlat keretében. Nagyváradon groteszkgyűjteményüket mutatják be július 20–án, s már szervezik a nemzetközi művésztelepet, amelyet Szigetváron rendeznek augusztus 5–15–e között.