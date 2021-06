Zseblámpás kalanddal és rovarevéssel hívogattak a múzeumok

Sötétedés után újra megnyíltak a múzeumok kapui a járvány óta először. Ezúttal is rendhagyó módon mutatták be a múlt kincseit, és különleges körülményekkel igyekeztek becsábítani a látogatókat az intézmények falai közé. Kaposváron rovarevés és tűzugrás színesítette a programot.

A múzeumok éjszakájára sokan először érkeztek, mint Békési Gabriella, aki budapesti, de Somogyban nyaral. Mások rendszeresen visszajárnak, de a pandémia miatt már két éve nem lépték át a küszöböt, mint a kaposvári Nagy Dénes és családja.

– Engem a vadászati témák érdekelnek, a lányok pedig kerámiával foglalkoznak – mutatta be családját Salamon Károly, ők Tamásiból jöttek. Taubert Ferenc Somogyszilből utazott be Kaposvárra a múzeumok éjszakája miatt. Sok szülő tért be a kisgyermekével. Apáti Veronika két fiával a néprajzi részleg felé vette az irányt, mert a gyerekeket a csikósok élete vonzotta. Lelovicsné Tóth Éva ötéves kisfiát a dinók érdeklik leginkább, ezért ő a csontvázakra volt kíváncsi.

– Azért jöttem, hogy kipróbáljam a rovarevést! – jelentette ki a 26 éves Arnold, mert Molnár Marcell egyetemi tanár kóstolóval egybekötött előadást tartott az ízeltlábúak fogyasztásáról.

Benépesült a levéltár családfakutató sarka is. Polgár Tamás igazgató épületbúcsúztató bejárást vezetett az átalakítás előtt álló régi levéltárban. Az 1824-28 között felhúzott épület börtön és dologház volt eredetileg, de a kezdettől helyet kaptak benne a levéltári dokumentumok. Sikerült megfejteni a kutatásokkal, hogy a tölgyfaszekrények fölött húzódó festmények 80 százaléka mit ábrázol, mutatott rá Polgár Tamás.

A legnagyobb sikert a kaposvári várról készült animációs kisfilm bemutatója aratta, és az eltűnt vár rekonstrukciójáról lehetett beszélgetni az alkotókkal. Körtési Gábor preparátor az épülő vadászati kiállítás kulisszatitkaiba avatta be a nézőket.

– A covid-helyzet után először találkozhattunk a nagyközönséggel a múzeumok éjszakáján, és örömmel látjuk, hogy nem vesztettük el az érdeklődőket – mondta a rendezvényről Ábrahám Levente, a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója. – Ilyenkor a múzeumok olyan különleges tárgyakat is megmutatnak, melyeket az állandó kiállításokon nem, így a mi raktári gyűjteményeinkből is előhoztunk néhány doboznyi érdekességet.

A Róma-villában Rippl-Rónai képeit csodálhatták meg a vendégek, és Sarkadi Kiss János színész a verseket csempészte be a tárlók közé. A Fekete István Látogatóközpontban az éjszaka neszeit hallgathatták a természetbarátok a sötétben a Deseda partján. Az este a hagyományos tűzugrással ért véget a Juhos Együttessel.

Kint távcső, bent zseblámpa várt Szárszón

Potrasitz Péter, csillagász várta távcsővel az érdeklődőket a balatonszárszói József Attila Emlékház udvarán a múzeumok éjszakája programjaként.

– Ezen az estén a Jupiter holdjait és a Szaturnusz gyűrűit figyelhetjük meg. Aki életében először pillantja meg a gyűrűt, úgynevezett „Galilei érzésben” lehet része – mondta a csillagász.

Az emlékházban zseblámpás tárlatvezetésen vehettek részt az érdeklődők, akik olyan érdekességeket tudhattak meg József Attiláról és családjáról, amelyet az irodalomkönyvekben nem lehet olvasni.

– Egy versenyt is szerveztünk, amelynek keretében a résztvevők Balatonszárszó nevezetességeit és vers-utcáját járják végig, a feladatlapot ugyanis csak úgy tudják helyesen kitölteni, ha ellátogatnak mind a nyolc helyszínre, amelyet megjelöltünk a feladatlapon – tájékoztatott Matkovics Diána, szervező, aki maga is meglepődött az érdeklődők létszámán. – Csak most kezdtük a rendezvényt, de már száz fölött van a résztvevők száma – mondta valamivel este kilenc után.

– Érdekes volt ez a vetélkedő. Mindig láttuk a táblákat, de sosem álltunk meg elolvasni őket, most erre is alkalom adódott – mondta Bíró Eszter egy három fős csapat tagjaként.