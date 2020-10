A Nomadland és a Sarlatán is versenyez a Camerimage Arany Béka-díjáért

A fesztivál életműdíját a szervezők korábbi bejelentése szerint Philippe Rousselot Oscar-díjas francia operatőr kapja.

A november 14-én a lengyelországi Torunban megnyíló 28. Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztivál fő versenyprogramjában a Nomadland és a Sarlatán című film is szerepel.

Az operatőri Oscar előszobájának tartott fesztivál a The Hollywood Reporter beszámolója szerint a napokban hozta nyilvánosságra versenyprogramját. Az Arany Béka-díjért idén 12 alkotás versenyez november 14. és 21. között.

A listán szerepel Chloé Zhao Nomadland című, Velencében és Torontóban már díjazott alkotása, amelynek operatőre Joshua James Richards volt, Frances Lee Ammonite című kosztümös filmje, amit Stéphane Fontaine fényképezett, valamint s Agnieszka Holland Sarlatán című drámája is, Martin Strba operatőri munkájával.

A háromszoros Oscar-díjas Vittorio Storaro pedig Woody Allen Rifkin’s Festival című új filmjének operatőreként van versenyben a trófeáért.

Az elmúlt öt évben háromszor szerepelt a Camerimage Arany Béka-díjasa az operatőri Oscar-jelöltek között. 2015-ben a Carol, 2016-ban az Oroszlán, 2019-ben pedig a Joker operatőre nyerte el az Arany Békát, s később az amerikai filmakadémia jelölését is. 2017-ben pedig Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjének operatőre, Herbai Máté kapta a Camerimage díját, és a produkció a legjobb nemzetközi film kategóriájának Oscar-jelöltjei közé is bekerült – idézte fel a hollywoodi szaklap.

2018-ban az Arany Békát a dél-koreai The Fortress kapta, amely nem szerepelt az Oscar-versenyben, de az Ezüst Békával jutalmazott Hidegháború operatőre abban az évben szintén Oscar-jelölt volt, és a Bronz Békát elnyerő Roma operatőre, Alfonso Cuarón, aki a filmet írta és rendezte is, megkapta a legjobb operatőr Oscar-díját.

Az idei Camerimage Nemzetközi Operatőrfesztiválon az Ammonite, a Rifkin’s Festival, a Sarlatán és a Nomadland mellett a The Banker, a Caged Birds, Viggo Mortensen Falling, Julie Taymor The Glorias, Matteo Garrone Pinocchio, valamint a Helene, a Never Gonna Snow Again és Alejandro Amenábar While at War című filmjének operatőre esélyes a díjra.

A fesztivál életműdíját a szervezők korábbi bejelentése szerint Philippe Rousselot Oscar-díjas francia operatőr kapja majd, aki az elmúlt 50 évben olyan filmeken dolgozott, mint a Legendás állatok és megfigyelésük, a Folyó szeli ketté, a Henry és June, a Veszedelmes viszonyok, az Interjú a vámpírral vagy a Remény és dicsőség.