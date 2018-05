A világhírű graffitis múzeumba vonul

Banksy-tárlat nyílik Londonban.

A Banksy karrierjét elindító műkereskedő, Steve Lazarides új londoni galériájában rendez a nyáron nagyszabású kiállítást a graffitiművész 2002 és 2008 között készült műveiből – számolt be róla a The Art Newspaper online kiadása.

Lazarides elmondta, hogy a mayfairi galériában olyan „múzeumi jellegű” tárlatot akar rendezni, amely igazi szenzáció lesz, a július 9-én megnyíló kiállításon a művész mintegy húsz vásznát és ugyanennyi nyomatát állítja ki, amelyek közül a legtöbbet meg is lehet majd vásárolni.

A kiállítást Lazarides a művész 2002 és 2008 közötti műveiből válogatta össze. A galériás hangsúlyozta: ezek az alkotások nem utcai graffitik és nem is Banksy magángyűjteményéből „emelte el” őket a művész tudta nélkül, a képek korábban már mind megfordultak a piacon, egyik sem először cserél majd gazdát.

Lazarides elárulta, hogy vagy egy évtizede nem is beszélt személyesen Banksyvel, de miközben tudja, hogy a művész nem lenne elragadtatva a kiállítástól, mivel szereti a dolgait maga irányítani, nem is ellenezné, mert alapvetően azt akarja, hogy minél többen lássák a képeit, és ne legyenek végleg elzárva egy trezorban.

Több olyan munkája is szerepel a tárlaton, amelyeket eladásuk óta nem láthatott a közönség. Ezek között van a Turf War (2003) vagy a Crude Oils (2005), amelyeket 2006-ban Los Angelesben egy háromnapos kiállítás alatt mintegy 50 ezren tekintettek meg. Olyan hírességek is betértek akkor a galériába, mint Brad Pitt és Angelina Jolie, akik 120 ezer fontot (44 millió forintot) fizettek egy festményért, amely egy ernyő alatt ebédelő fehér családot és az őket figyelő 15 éhező afrikait ábrázol.

A londoni tárlat legizgalmasabb képei között lesz a Show Me the Monet (2005) és a Media at War. Előbbin Monet egy tavirózsás képének víztükréből két felborult bevásárlókocsi és egy útterelő bója kandikál ki, az utóbbi központi figurája pedig egy háborús környezetben lévő sérült kislány, akit a média kamerája mutogat, de közben feltartják a segítségére siető orvosokat.

Lazarides szerint a képek úgy 15 ezer fontért (5,5 millió forintért) kelhettek el röviddel az után, hogy elkészültek, de ma már egyenként kétmillió fontot (729 millió forintot) is érnek. Banksy jelenlegi aukciós rekordja 1,9 millió font (693 millió forint), amit egy Damien Hirst-festmény alapján készült munkájáért fizetett ki egy vásárló.

Az olyan, általában 25 példányban készült vásznak és nyomatok ára is félmillió font (182 millió forint) ma már, mint a Girl With Balloons, amelyből 2006-ban 20 perc alatt készült el mind a 25 példány. „Letettük a vásznakat a padlóra, ott festette őket, én pedig ahogy készültek, megfordítottam, beszámoztam és levittem őket a földszintre, ahol 250 fontért vették meg darabját” – idézte fel Lazarides.

A galériás elmondta: bízik abban, hogy több kép is rekordáron kel majd el, de az anyagi hasznon túl célja volt az is, hogy mindazoknak bemutassa az alkotásokat, akik alapvetően csak kíváncsiak a képekre. Szeretné, ha nagy tömeg fordulna meg a galériában, mivel „Banksy a közönségé” – fűzte hozzá.

Borítókép: Banksy graffitije a palesztinai Betlehemben, egy benzinkút falán. Forrás: AFP / Thomas Coex