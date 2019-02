Elhunyt a cseh mesefilmek egyik atyja

Elhunyt Václav Vorlícek nemzetközi hírű cseh filmrendező, a csehszlovák mesefilm egyik úttörője. A 88 éves neves alkotót kedden a prágai Pod Petrínem kórházban érte a halál – közölte szerdán a CTK hírügynökség.

Václav Vorlícek nevéhez olyan, a magyarországi nézők körében is jól ismert és népszerű alkotások fűződnek mint az Arabela, valamint a Mach, Sebestová és a varázskagyló című tévéfilmsorozatok, továbbá a Három mogyoró Hamupipőkének, Hogyan fojtsuk vízbe, avagy kétéltűek tündöklése és bukása, Hogyan ébresszük fel a királylányokat? című mesefilmek.

Bár Václav Vorlícek mesefilmjeit elsősorban a gyermekeknek és a fiataloknak szánta, alkotásait a felnőttek is nagyon kedvelték,

s a cseh közszolgálati televízió és a kereskedelmi televíziók a mai napig is rendszeresen műsorukra tűzik.

Az 1930-ban született rendező szakmai

karrierjét a 20. század hatvanas éveiben kezdte, amikor több népszerű bűnügyi filmet forgatott.

Közülük is kiemelkedik a Ki akarja megölni Jessie-t és a Legtitkosabb ügynök – W4C című krimik, amelyeket külföldön is sikerrel vetítettek. Nagy népszerűségnek örvendett az Uram, ön özvegyasszony című vígjátéka is. Ezekre a műveire a fekete humor volt a jellemző.

Václav Vorlícek 2017-ben Karlovy Varyban a nemzetközi filmfesztiválon életművéért megkapta a Kristály-glóbusz elismerést.