Georgia O'Keeffe életművét mutatják be Madridban, Párizsban és Bázelben

Mintegy 80 alkotását láthatja majd a közönség a nagyszabású tárlaton.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az amerikai modernista festő, Georgia O’Keeffe életművét bemutató nagyszabású kiállítás nyílik áprilisban a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumban. A tárlat anyagát szeptembertől Párizsban, jövőre pedig Bázelben is láthatja majd az európai közönség.

Jóllehet Georgia O’Keeffe (1887-1986) művészi pályafutását és életművét Amerikában alaposan feldolgozták, Európában korábban nem szenteltek neki jelentősebb kiállításokat. A tervezett átfogó tárlat most lehetőséget nyújt rá, hogy az európai közönség is felfedezze az úttörő amerikai modernista életét és munkásságát – írta a theartnewspaper.com művészeti portál.

A festőművész képeit április 20. és augusztus 8. között a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeumban mutatják be. Ezt követően az anyag Párizsba utazik, ahol a Pompidou Központban állítják ki szeptember 8. és december 6. között. Az európai körút a bázeli modern művészeti galériában, a Fondation Beyelerben zárul, ahol 2022. január 23. és május 22. között tekinthetők meg a képek.

A madridi kiállítás kurátora, Marta Ruiz del Árbol kiemelte, hogy O’Keeffe képeinek bemutatása az európai modernizmus történetében szerepet játszó három intézményben segít globális kontextusba helyezni a művész munkásságát.

O’Keeffe mintegy 80 alkotását láthatja majd a közönség a nagyszabású tárlaton. Az anyagban helyet kapott a New York Street with Moon (1925) című festménye és a Jimson Weed/White Flower No. 1 (1932) című képe is. Utóbbi a legdrágább festmény, amelyet aukción egy női festőtől valaha megvásároltak: 2014-ben a Sotheby’s New York-i árverésén 44,4 millió dollárt (11 milliárd forintot) fizettek ki érte.

A Thyssen-Bornemisza Múzeum, amelynek öt O’Keeffe-festmény van a gyűjteményében, régóta tervezi ezt az átfogó kiállítást. Az amerikai művész az 1950-es években kétszer is járt Spanyolországban.

A 20. század egyik legjelentősebb művészeként számon tartott O’Keeffe élete nagy részét Új-Mexikóban töltötte. 1986-ban hunyt el 98 esztendős korában.