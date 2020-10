Kiderülhet, valóban Lincolnt ábrázolja-e a rejtélyes fotó

Egy kaliforniai nyomozó kétéves nyomozása után 99 százalékos bizonyossággal állatja, hogy a fotó eredeti.

Dokumentumfilm készült a halott Lincolnt ábrázoló kép hitelességének igazolásáról.

A Discovery dokumentumfilmjében azt próbálják bebizonyítani, hogy hiteles a halott elnököt ábrázoló ambrotípia, a direktpozitív képalkotási eljárással készült fénykép.

Az ambrotípiát egy illinoisi széfben őrzik. A kép állítólagos tulajdonosa pedig bíróságon próbálja elérni, hogy a dokumentumfilmet a csatorna ne mutathassa be.

„A hitelességet vizsgálók világában ez olyan, mint a szent grál megtalálása” – mondta el Whitny Braun kaliforniai nyomozó, aki a The Lost Lincoln (Az elveszett Lincoln) című dokumentumfilmben a fotó hitelességét igyekszik alátámasztani.

Braun kétéves nyomozása után 99 százalékos bizonyossággal állatja, hogy a fotó eredeti.

Harold Holzer, a The Lincoln Image: Abraham Lincoln and the Popular Print című 1984-ben megjelent könyv szerzője szerint viszont a kép nem Lincolnt ábrázolja, és az egész hercehurcát csak újabb hisztériának tartja.

Braun két éve kezdett el foglalkozni a képpel, mikor annak állítólagos tulajdonosa, Jerald Spolar illinoisi fogorvos felhívta. Először nem is hitte el a történetet, a képen látható férfi arca keskenyebb és simább volt, mint a sok millió amerikai fejében élő imázs.

A történet szerint a képet Henry Ulke, egy fotográfus készítette az elnök elleni merénylet után. Ulke a washingtoni Ford Színházzal szemben lakott, abban a panzióban, ahova a meglőtt elnököt átvitték. Lincoln másnap kora hajnalban ott hunyt el, és Ulke a helyszínen, titokban készítette róla a képet, mielőtt a Fehér Házba szállították volna a testét.

A kép egy ambrotípia, olyan eljárással készült, amelyhez üvegnegatívot használnak sötét háttérrel. Egyes szakértők már a technika miatt is megkérdőjelezik a kép hitelességét, mert az 1860-as évek közepén már kiment a divatból ez az eljárás.

A kép létezését állítólag azért kellett titokban tartani, mert Lincoln hadügyminisztere, Edwin Stanton határozottan ellenezte, hogy a halott elnököt lefotózzák. Mint Holzer elmondta, éppen ezért csupán egyetlen homályos fotó maradt fenn, amelyen távolról látható a koporsóban fekvő, felravatalozott elnök a New York-i városházán.

Az ambrotípiát Lincoln anyjának, Nancy Hanksnek az örökösei őrizték meg, s az egyik leszármazott, Margaret Hanks halála előtt más műtárgyakkal együtt 1986-ban eladta az árveréseket szervező Larry Davisnek. A képre ragasztott postit szerint „Cousin Abe” látható rajta.

Davis azt állítja, hogy volt felesége ellopta tőle a képet és eladta Spolarnak. A fogorvos azonban tagadja, hogy lopott tulajdont vett volna, és éveket szánt rá, hogy bizonyítsa a kép hitelességét.

Braun aprólékos munkával igyekezett felderíteni minden részletet, ami igazolhatja a fénykép eredetiségét. Arcfelismerő szakemberekkel konzultált, orvosszakértőket, ballisztikusokat hallgatott meg, beszélt Lincoln-kutatókkal és Ulke leszármazottaival is.

„Az első gondolatom az volt: hogy létezik, hogy egy ilyen lemez 150 évig ismeretlen maradjon? Abból indultam ki, ez túl szép, hogy igaz legyen” – idézte fel Braun.

A szakértők azonban meggyőzték arról, hogy a kép hiteles lehet. Az is kiderült, hogy Ulke post mortem-fotók készítésére specializálódott, különösen olyanokra, amelyek a holtat nyitott szemmel ábrázolta.

Braun és a dokumentumfilm producere, Archie Gips azért tartotta fontosnak a produkció elkészítését, mert szerintük a történelem egy fontos részletéről számol be, ami egészen hihetetlen. Bár – mint mondják – a kép a halott elnököt ábrázolja, mégsem okoz megrökönyödést. „Nem az, amit az ember várna. Azt gondolnánk, hogy a szeméből, ahol a lövés érte, ömlik a vér. Ehelyett inkább kísértetiesnek tűnik. De semmiképpen sem sokkoló vagy hátborzongató” – magyarázta Gips.

Holzer egyik kifogása, hogy miután Lincolnt átvitték a panzióba, levetkőztették, hogy megvizsgálják, nincs-e rajta más sérülés is. Az ambrotípián viszont Lincoln inget visel.

„Nem volt minden szakállas ember Abraham Lincoln, akiről 1861 után fotó készült. Egyszerűen nem tudom komolyan venni. Nem stimmel a dolog” – érvelt Holzer.

A Discovery szombatra tűzte ki a dokumentumfilm bemutatását, de Spolar keresete miatt elképzelhető, hogy felfüggesztik a sugárzást. A fogorvos arra hivatkozott a kaliforniai bíróságra beadott keresetben, hogy a dokumentumfilm „komolytalan”. Egyúttal Braun ellen is keresetet nyújtott be, mert szerinte megszegte megállapodásukat, és hasznot akar húzni valamiből, ami nem az ő tulajdona.

Ha a fotó valóban eredeti, csillagászati ára lehet. 2011-ben Billy the Kid, a híres vadnyugati pisztolyhős egyetlen megmaradt fotójáért a milliárdos William Koch 2,3 millió dollárt fizetett ki.

Braun szerint a Lincoln-képnek egy múzeumban lenne a helye, mivel az az amerikai embereket illeti meg.