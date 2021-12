Kiderült, ki a Brit Királyi Irodalmi Társaság új elnöke

Bernardine Evaristo Booker-díjas szerző lett a Brit Királyi Irodalmi Társaság új elnöke. Everisto a második nő és az első színes bőrű író a poszton.

A lány, a nő, a többiek című bestseller írója Marina Warnert váltja az irodalmi szervezet élén 2021 végétől.

Az 1820-ban alapított szervezet fennállása 201. évfordulóját ünnepli kedden. Célja, hogy támogassa a feltörekvő és elismert írókat, hidat építsen a szerzők és közönségük között, és minél több emberhez közel vigye az irodalmat.

