Koronavírusban meghalt a milánói Scala casting igazgatója

Koronavírus-fertőzésben halt meg Luca Targetti, a milánói Scala casting igazgatója 62 éves korában – írja a Papagenora hivatkozva az Origo.

– emlékezett meg Dominique Meyer, a milánói teátrum intendánsa. Mellette a Scala zeneigazgatója, Riccardo Chailly és az intézmény összes művésze és dolgozója mély megrendüléssel fogadta a hírt.

Tragic loss: possibly opera’s first Covid-19 fatality, the death has been announced of Luca Targetti, former casting director ⁦@teatroallascala⁩ turned agent. pic.twitter.com/wEpEj275Ya

— Opera magazine (@operamagazine) March 12, 2020