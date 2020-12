Közönség nélkül, de megtartják a Beethoven születésének 250. évfordulóját ünneplő bonni koncertet

Közönség nélkül, de megtartják a Beethoven születésének 250. évfordulóját ünneplő koncertet a Bonni Operaházban a koronavírus-járvány feltartóztatására elrendelt, szerdától életbe lépő újabb németországi zárlat ellenére – erősítették meg kedden a szervezők.

A West Eastern Divan Zenekar Daniel Barenboim sztárkarmester vezette csütörtöki koncertjét élőben közvetítik. Frank-Walter Steinmeier tartományi elnök köszöntőbeszéde felvételről lesz látható.

A német zeneszerző születésének napja pontosan nem ismert, csak keresztelésének dátuma, ez 1770. december 17., a napot egy egyházi jegyzőkönyv rögzítette.

Szerdán a Beethoven Zenekar a világhírű zeneszerző pályafutásának szentel egy estet. Ezen először mutatják be Quincy Jones amerikai dzsessztrombitás és zenei producer Ode to Joy című darabját. Max Richter brit zeneszerző Opus 2020 című zenekari művének szintén ezen az eseményen lesz az ősbemutatója.

A Beethoven Akadémia kedden azt is közölte, hogy Patti Smith amerikai rockénekesnő kapja idén az tízezer euróval járó Nemzetközi Beethoven-díjat. Az elismerés az emberi jogok, a béke, a szabadság, a szegénység felszámolása és a befogadás ügyét támogatja.

A díjátadót a tervek szerint 2021 júniusában tartják Bad Honnefben.

Az akadémia szerint Patti Smith a női jogi mozgalom ikonja. „Aktivista – könyveivel, dalaival és életében. Egész életében kiállt az emberi jogokért, a békéért, a szabadságért, a szegénység elleni harcért, az elfogadásért és a klímavédelemért” – olvasható a szervezet közleményében.

A Nemzetközi Beethoven-díjat idén hatodik alkalommal adják át.