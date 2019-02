Nemzetközi mezőnyben küzdenek mától magyar filmek

Ma kezdődik a 69. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale). A tíznapos seregszemlén 14 szekcióban 400 alkotást fognak bemutatni, köztük két magyar rövidfilmet, valamint a klasszikusok közül vetítik Mészáros Márta Örökbefogadás és Tarr Béla Sátántangó című filmjét is.

A cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb A-kategóriás filmfesztiválok sorába tartozó Berlinale középpontjában idén a hatalommal való visszaélés, az állami elnyomás és az ezekkel szembenállók harca áll.

A nemzetközi zsűri elnöke Juliette Binoche francia színésznő, tagjai Sebastián Lelio chilei rendező, Sandra Hüller német színésznő, Justin Chang amerikai filmkritikus, Rajendra Roy amerikai filmkurátor és Trudie Styler brit színész. A versenyprogramból a zsűrinek 17 alkotás közül kell kiválasztania a legjobbat.

A fesztivál nyitófilmje Lone Scherfig (Egy lányról, 2009) dán rendező alkotása, a The Kindness of Strangers. A film főszereplői mindannyian nagy traumákat éltek át, útjaik egy New York-i orosz étteremben keresztezik egymást.

Az idei Berlinaléra két magyar alkotás, Buda Flóra Anna Entropia és Tóth Luca Lidérc úr című filmje kapott meghívást a rövidfilmes programba.

Az Entropia három párhuzamosan létező univerzum működését mutatja be.

A 19 perces Lidérc úrban egy fiatal férfi mellkasröntgenén egy aprócska személy sziluettje rajzolódik ki, fejének búbja tumorként türemkedik ki az ifjú oldalából.

A fesztivál felújított klasszikusokat felvonultató válogatásában Mészáros Márta világhírű filmjét, az Örökbefogadást tűzik műsorra február 12-én. A filmért Mészáros Márta 1975-ben – első női rendezőként és első magyar résztvevőként – vehette át a Berlinale fődíját, az Arany Medvét.

A finoman árnyalt női portréban Berek Katalin magányos gyári munkásnőt alakít, aki hiába szeretne nős szerelmétől gyereket. Az Örökbefogadás teljes körű, 4K felbontású restaurálása a Filmalap tízéves digitális filmrestaurálási programjának keretében készült a Magyar Filmlaborban.

A Collegium Hungaricum Berlin február 13-án Mészáros Márta tiszteletére levetíti a Cannes-ban díjazott Napló gyermekeimnek és az Ők ketten című filmeket is. A vetítések után beszélgetés lesz a rendezőnővel, amelyen Hanna Schygulla színésznő is részt vesz.

Tarr Béla 1994-ben készült világhírű alkotása, a Sátántangó felújított változatát a közönség a Berlinale Fórum programjában láthatja először, ahol 25 évvel ezelőtt elsöprő sikert aratott. A Krasznahorkai László regénye alapján készült 450 perces, fekete-fehér alkotást világszerte a legfontosabb filmek között tartják számon. A Sátántangó digitális felújítását 4K felbontásban a Los Angeles-i Arbelos filmforgalmazó és -restauráló cég, valamint a Magyar Filmlabor végezte el.

A legifjabb filmesek számára rendezett Berlinale Talents programban idén Tasnádi Zsófia látványtervező vesz részt Magyarországról.