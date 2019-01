Rekordszámú látogatója volt a Colosseumnak 2018-ban

A régészeti parknak, ami 2019-ben minden hónap első vasárnapján ingyen megtekinthető, átlagosan 21 ezer látogatója volt naponta.

Rekordszámú, 7,6 millió látogatója volt a római Colosseumnak 2018-ban, ami 7,4 százalékos emelkedést jelent 2017-hez képest.

Átlagosan 21 ezer látogatója volt naponta a régészeti parknak. A legnépszerűbb hónap a március volt – közölte a területért felelős hatóság.

2019-ben minden hónap első vasárnapján ingyen látogatható a Colosseum, ahol jelenleg a felújítás második szakasza zajlik.

A projekt során az aréna alatti termek restaurálásával együtt rendbe hozzák a műemlék áramellátását is. A munkálatok várhatóan az év végére fejeződnek be, addigra kialakítanak egy látogatóközpontot is a Caelius-domb lábánál: kávézót, mosdókat és egy könyvesboltot helyeznek itt el.

