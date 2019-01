Százegy éves író viszi színpadra Hemingway legendás művét

Hotchner színpadi adaptációt február elsején mutatják be Pittsburghben. Amikor 1958-ban bemutatták a regény filmváltozatát Spencer Tracyvel a főszerepben, Hemingway meghívta barátját, hogy nézzék meg együtt a filmet.

– idézte fel a több mint 60 éve történteket a 101 éves drámaíró. Az utcán Hemingway egyfolytában azon füstölgött, hogy Spencer Tracey teljesen rossz választás volt a főszerepre, mivel számára olyan volt, mint egy kövér, gazdag színész, aki megpróbál halászt alakítani – tette hozzá Hotchner.

– idézte Hemingway szavait barátja. (Az utóbbi hasonlatot Hemingway gyakran használta arra, amikor műveinek adaptációját rossznak tartotta.)

Még aznap este egy étteremben Hemingway arra kérte Hotchnert, hogy csinálja meg valamikor saját adaptációját, és barátja ígéretet is tett neki erre.

Több mint 60 év elteltével idén Hotchner végre valóra váltja ígéretét. Az elmúlt évtizedekben mintegy tízszer látott neki, de minden vázlat a szemétben végezte. „Csak amikor megöregedtem, találtam meg a megfelelő verziót” – magyarázta Hotchner az AP amerikai hírügynökség tudósítójának, aki szerint az író volt a tökéletes jelölt arra, hogy színpadra vigye Hemingway regényét.

Együtt halászott barátjával Kubában, együtt jártak bikaviadalokra Spanyolországban, együtt vadásztak Idahóban, és ő volt az, aki 1964-ben megírta a Papa Hemingway című nagysikerű életrajzot a Nobel-díjas íróról, valamint adaptálta Hemingway számos művét, köztük a Kilimandzsáró havát tévéfilmre.

„Ez az ígéret kísértett engem, mivel ő nem sokkal utána meghalt. Évekig gondolkodtam rajta. De soha nem állt össze a fejemben, hogyan lehet ezt az igen személyes könyvet megfogni, mivel az öreg halász valójában maga Hemingway” – hangsúlyozta Hotchner, aki színpadi adaptációjához segítségül hívta fiát, a 47 éves dokumentumfilmest és írót.

Goal.

A.E. Hotchner Is 101, Unless He’s Only 98. And He Just Wrote Another Novel.https://t.co/lL3nDVS1OU #writerslife pic.twitter.com/1wgJp7zCbo

— Jann Alexander (@AustinDetails) August 27, 2018