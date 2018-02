Több filmet is elutasítottak a fesztivál szervezői

Nem válogattak be a 68. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) programjába több filmet, mert kiderült, hogy az alkotók között vannak szexuális zaklatási ügyekben érintett filmesek.

Dieter Kosslick fesztiváligazgató pénteken Berlinben egy sajtóbeszélgetésen elmondta, hogy a Berlinalén is fontos téma lesz mindaz, amire a nemi erőszakkal és zaklatással vádolt amerikai producer, Harvey Weinstein körül tavaly kirobban botrány nyomán indult MeToo mozgalom rámutat, és a Weinstein-botrány a február 15-én kezdődő fesztivál programját is átalakította.

A szervezők találkoztak több filmmel, amelyeket szívesen műsorra tűztek volna, de a tavaly október óta tartó botrányban nyilvánosságra került, hogy készítőik között vannak, akik „a problémához tartoznak” – fogalmazott.

Az érintettek nevét nem árulta el és a filmekről is csak annyit közölt, hogy ötnél kevesebb alkotásról van szó. Ezek azok a filmek, amelyekről biztosan tudható az érintettség, arról viszont semmit sem tudni, hogy vannak-e további érintettek a fesztivál programjába végül beválogatott filmek készítői között – mondta Dieter Kosslick.

Szerinte a Weinstein-botrány és a MeToo mozgalom révén előkerült kérdések közül művészetelméleti értelemben az a legnagyobb, hogy lehet-e egymástól függetlenül kezelni alkotót és alkotást.

Mint mondta, még nincs határozott véleménye, és az eddigi esetekben rendre úgy döntöttek, hogy nem mutatnak be egy adott filmet valamely alkotójának kifogásolható, vagy akár jogszabályba ütköző tevékenysége miatt.

Azonban akár szét is lehet választani és lehet külön-külön értékelni egy művész tevékenységét és a művészetét, így akár az is elképzelhető, hogy ha új film lenne, akkor a Weinstein-botrány ellenére is beválogatnák a versenyfilmek közé a szexuális visszaélés miatt elítélt Roman Polanski Szellemíró című munkáját, amely 2010-ben szerepelt a fesztiválon – tette hozzá.

Számos remeket kellene kitörölni a művészettörténetből, ha nem lehetne az alkotótól elvonatkoztatva szemlélni egy műalkotást

– jegyezte meg Dieter Kosslick.

Azzal kapcsolatban, hogy tavaly 79 filmrendező egy kiáltványban a Berlinale szerkezetének megújítását követelte és átláthatóságot sürgetett a következő fesztiváligazgató kiválasztásában, Dieter Kosslick elmondta, hogy a többség már elhatárolódott a kiáltványtól, így már alig húszan maradtak.

„A sajtóban ugyan nincs szó róla, de ezzel a kis csoporttal szemben ezerszámra dolgoznak emberek a német filmszakmában, akik elégedettek a fesztivállal” – jegyezte meg az igazgató.

„Nem hiszem, hogy az idei lesz az utolsó előtti Berlinalém” – mondta Dieter Kosslick, akinek 2019-ben jár le fesztiváligazgatói szerződése.

A tizenegy napos fesztivál teljes programját február 6-án ismertetik.

Borítókép: Dieter Kosslick fesztiváligazgató a Berlinale trófeájával.

AFP PHOTO / DPA / Gregor Fischer