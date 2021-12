Nem kérdés, hogy mindenkinek fejtörést okoznak a karácsonyi ajándékok, hiszen jó lenne eltalálni, mire vágyik igazán a másik, és az sem mellékes, hogy időben be tudjuk-e szerezni őket. Bár vannak családok, ahol előre megbeszélik, ki mit szeretne, máshol utalványokat vagy pénzt ajándékoznak, azért sokkal elterjedtebb a meglepetésnek szánt ajándékozás, hiszen az az igazi, amikor a szerettünk a fa alatt tudja meg, hogy mit kapott. A Minnesota-i Egyetem több kutatást is készített arról, hogyan várják az emberek a karácsonyt, és többek között az is kiderült, hogy az ajándékozás nem ugyanazt jelenti a nőknek és a férfiaknak - írja a Ripost.

A kutatók megállapították, hogy több oka is van, amiért nem szívesen ajándékoznak pénzt az emberek a szeretteinknek. Ezek közül az egyik az, hogy a pénzzel kapcsolatban rengeteg negatív gondolatunk van, például önzéssel, pazarlással párosítjuk.

A kézzel fogható ajándékok ezzel szemben nem csupán tárgyak, hanem a szeretet és a gondoskodás kifejezőeszközei is – legalábbis a nők számára mindenképpen.

A felmérések során az is kiderült, hogy a hölgyek sokkal aktívabbak.

Míg a nők igyekeznek úgy beszerezni az ajándékokat, hogy hölgy- és férfi szeretteik egyforma arányban kapjanak, addig a férfiaknál más a helyzet. Többségük ugyanis inkább hölgyeknek szán meglepetést karácsony este, amit az is bizonyít, hogy férfiaktól férfiaknak szánt ajándékok száma mindössze 4 százalék.

Az is kiderült, hogy a férfiak gyakran a párjuktól, női barátaiktól kérnek segítséget, tanácsot, ha nem tudják, minek örülne az, akit meg akarnak ajándékozni.

A kutatók megállapították, hogy sokkal kevesebben várnak ajándékba pénzt, mint valamilyen hőn áhított tárgyat, ami azt mutatja, hogy az emberek számára a karácsonyi ajándék azt mutatja, mennyire ismeri őket a másik, és mennyire törődik velük.