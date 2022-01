Az otthoni Covid-gyorsteszteknek ma már sokféle változata kapható, a rendkívül egyszerűen alkalmazható „nyalókás” változattól az egyszerű nyálteszteken át a hivatalos tesztekhez hasonló, az orr-garat váladékminta vizsgálatán alapuló gyorstesztig. Az otthoni Covid-teszt megbízhatósága sokszor azon is múlik, mennyire tartjuk be a használati utasításukat, például nem eszünk-iszunk-e a teszt előtt. Ugyanakkor még így is előfordulhat, hogy a gyorsteszt negatív lesz, pedig valójában fertőzöttek vagyunk - írja a Ripost.

A Covid-teszt néha hamisan negatív

Az orr-garat mintavételen alapuló tesztek esetében azonban amerikai orvosok szerint egy, a használati utasításban nem szereplő trükkel elő lehet segíteni, hogy minél pontosabb eredményt adjanak. Több esetben találkoztak ugyanis olyan helyzettel, hogy az az ember, akinek az orr-mintavételes tesztje negatív lett, a torokból való mintavételnél pozitívat tesztelt. Ebből pedig arra következtettek, hogy érdemes a torokból is mintát venni ilyenkor – különösen, ha torokfájás miatt éreztük úgy, hogy érdemes tesztelni. Az omikron variáns esetében gyakrabban megfigyelhető, hogy a teszt negatív, pedig a fertőzöttség fennáll.

Van, ahol több a vírus

A koronavírus ugyanis több területen is támadja a szervezetet: az orrban, a szájban, a légcsőben és a tüdőben is szaporodik és fertőz. És bár a légutak egymással szoros kapcsolatban vannak, lehetnek különbségek a különböző szervekben fellelhető vírusmennyiség terén. Azt egyelőre nem sikerült megfejteni, hogy ennek a jelenségnek mi áll a hátterében, de a létezésére több bizonyíték is van.

A tudósok egy része úgy véli, hogy a torokból vett minta esetében általában könnyebb igazolni a fertőzöttséget, még az omikron variáns esetében is. Egy dél-afrikai kutatás azt vizsgálta, hogy milyen valószínűséggel kerüli ki az omikron variáns a teszteket. Az eredmények szerint az orr-mintavételen alapuló házi Covid-teszt, bár a delta variáns okozta fertőzést minden esetben kimutatta, az omikronos esetek 14 százalékánál hamis negatív eredményt hozott.

Könnyű elrontani a tesztelést

Dr. Amesh Adalia, az amerikai Johns Hopkins Egyetem egészség-biztonsági központjának kutatója szerint épp ezért érdemes a torokból, majd az orrból is mintát venni, hogy pontos eredményt adjon az otthoni Covid-teszt. Már csak azért is, mert ez a jelenség más vírusoknál, például az influenza-vírusnál is megfigyelhető – az influenzavírusok néhány változata gyorsabban szaporodik a torokban, mint az orrban.

Az orrból történő mintavételt ráadásul könnyű elrontani, ha nem nyúlunk elég mélyre a mintavételi pálcikával. A fájó torokból ennél valamivel könnyebb megfelelő mintát venni a Covid-teszt számára.

Így növelhetjük a Covid-teszt pontosságát

A Covid-teszt elvégzése előtt 30-60 perccel már ne együnk, ne igyunk, és e használjunk szájvizet, mivel ezek befolyásolhatják az eredményt. Először a torokból, majd az orrból vegyünk mintát a pálcával, és használjuk a tesztet az előírások szerint. És természetesen akármi is az eredmény, mindig beszéljünk a háziorvosunkkal legalább telefonon, hogy eldönthesse, szükségét látja-e hivatalos PCR tesztnek. Ez az a teszt ugyanis, amely a lehető legpontosabb eredményt hozza, így, ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, mindenképp érdemes elvégeztetni.

