Lehet arról vitázni, mennyire egészséges az extrém testedzés, főképp a testépítés olyan fiatal korban, mint azt Giuliano Stroe kezdte, tény azonban, hogy a most 17 éves román tini már ötéves korában is igazi vasgyúrónak számított, ami miatt sokan a világ legerősebb kisfiújaként hivatkoztak rá, sőt, Guinness világrekorder is lett erejének köszönhetően. A kétéves kora óta súlyokat emelgető fiú a 2010-es évek elején sokat szerepelt a hírekben, naponta edzett, mindent megtett, hogy komoly izmai még komolyabbak legyenek - írja a Bors.

Giuliano azóta igencsak megváltozott. Facebook-oldalára decemberben tett ki friss felvételt (melyen egy négyéves korában készült fotóval pózol), és melyen bizony nehéz ráismerni az egykori erőgyermekre: tiniként ugyanis határozottan átlagos testalkatúnak és izomzatúnak tűnik, alighanem "picikét" visszavett a testépítésből az évek során.