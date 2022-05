Hosszú ideje feszült a viszony Harry herceg és felesége, Meghan Markle, valamint a brit királyi család közt. Noha eleinte úgy tűnt, az amerikai színésznő megszelidítette a korábban igencsak vad életet élő és sok botrányba belekeveredő Harryt, végül láthatóan mégis ő lett az, aki elszakította férjét a családjától. A történet vége ismert: a pár 2020. elején bejelentette, hogy nem kívánnak hivatalosan többé az uralkodócsaládhoz tartozni, azóta pedig odáig mérgesedett a helyzet, hogy az sem biztos, II. Erzsébet valaha találkozik-e Harryék kisebbik gyermekével, Lilibettel - írja a Bors.

Most azonban a történet elejét is megismerhetjük, azaz hogy mi is volt az első mozzanat, ami törést okozott Meghanék és a család közt.

Napokkal az esküvő után



Lady Colin Campbell, a brit királyi család szakértője, a Diana in Private: The Princess Nobody című könyv szerzője felfedte: a pár 2018. május 19-én kötötte össze az életét egy tündérmesébe illő esküvőn, pár nappal később, május 22-én azonban a Károly herceg 70. születésnapja (valamint jótékonysági munkája elismerése) alkalmából tartott eseményen robbant a bomba. Meghan olyat tett, ami szembe ment minden alapvető protokollal, ez pedig kihúzta a gyufát az uralkodócsaládnál.

– Mindez kedden történt, nekem a királyi család köreiben otthonosan mozgó egyén mesélte el. Teljesen ledöbbentünk. Reménykedtünk benne, hogy az információ hamis, de sajnos nem volt az – vezette fel Campbell a Daily Starnak a történteket.

Meghanék állítólag negyed órája lehettek az eseményen, amikor az újdonsült feleség odafordult Harryhez:

Ez unalmas, menjünk!

Harry a beszámoló szerint közölte a feleségével, hogy nem mehetnek, maradniuk kell, Meghan pedig kötötte az ebet a karóhoz, mondván:

– Ez unalmas. Megtettük, amit kértek tőlünk. Mindenki látta, hogy itt voltunk. Menjünk!

Végül nem hagyták ott az eseményt, ám a királyi udvar szigorú, protokollokkal kikövezett világában ez is elégnek bizonyult.