Sydney Leroux olimpiai és világbajnok, 77-szeres amerikai válogatott női labdarúgóként sportága egyik legsikeresebb pályafutására tekinthet vissza. A 33 éves, kétgyermekes anyuka ugyanakkor a focipályán kívüli sikereire is büszke. Élsportolónőként több magazinban is anyaszült meztelenül mutatta meg magát. Sydney egy ilyen fotózásra tekintett vissza minapi Instagram-posztjával, amelyen teljesen pucéran, formásan izmos popsiját és mellét is megvillantva fut - vette észre a Ripost.