Újabb szemponttal álltak elő amerikai kutatók a fű legalizálásának megosztó kérdésében Egy nagy adatbázisból dolgozó tanulmány ugyanis összefüggést talált a napi kannabiszfogyasztás és a fej-nyaki rákok kockázatának jelentős megnövekedése között. Ezzel pedig minden fogyasztónak, törvényhozónak, és ellátórendszernek egyaránt számolnia kell - írja a VG.hu.

A fej-nyaki daganatok két leggyakoribb oka a dohányzás és az alkoholfogyasztás. Az egyéb kockázati tényezők közé tartozik

a rossz szájhigiénia,

a reflux,

a legyengült immunrendszer,

valamint a gyümölcs- és zöldségszegény étrend.

Bizonyos környezeti ártalmak - például az azbesztnek vagy a fapornak kitett személyek esetében - súlyos kockázati tényezőnek számítanak.

A rák minden korosztályt érint

Fotó: fizkes / Forrás: Illusztráció / Shuttestock

Emellett egyre több fej-nyaki rákot okoz a humán papillomavírus (HPV) vagy az Epstein–Barr-vírus is. Ebbe a felsorolásba most már a rendszeres füvezés is bele fog tartozni – írja a CNN cikke nyomán a VG.hu.

A kutatók azt nyilatkozták, hogy elsősorban azok számára jelent kockázatot, akik kannabiszhasználati zavarban szenvednek, azaz ha a használónál kettő vagy több tünet jelentkezik ezek közül:

fű utáni sóvárgás, tolerancia, azaz már nem érzékel hatást, nagy mennyiségben fogyaszt, nem csak rekreációs céllal, nagy kockázatú helyzetekben használja, elvonási tüneteket tapasztal, képtelen leszokni.

Valóban rákot okoz?

A kutatásban 4 millió egészségügyi adatot elemeztek, ebben a halmazban több mint 116 000 olyan fej-nyaki daganatos beteg volt, akik sokat füveztek. Az elemzés során az adatok egyértelműen azt mutatták, hogy a kannabiszhasználati zavarban szenvedőknél minden korosztályra igaz volt, hogy:

körül-belül 2,5-szer nagyobb az esélye a szájüregi rák kialakulásának; 5-ször nagyobb valószínűséggel alakul ki a lágy szájpadlás, a mandulák és a torok hátsó részének rákja; 8-szor nagyobb valószínűséggel alakul ki gégerák.

Szakértők szerint a füst a fő oka annak, hogy bizonyítható az összefüggés a füvezés és a fej- és nyakrák között. A mélyen beszívott és benntartott füst jelentősen növeli a megbetegedés kockázatát. Mindez pedig felveti a széles körű engedélyezés kérdésének ellentmondásosságát, és előrevetíti azokat a problémákat, amelyekkel számolni kell egyéni, társadalmi és az ellátórendszerek szintjén is.