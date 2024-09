Bulvár-celeb 15 perce

Riadó! Újra felbukkant a kolera Európában

103 éve fertőzött utoljára kolera Bulgáriában, most Indiából hurcolták be. A kolera erősen fertőző, halálos kimenetelű betegség is lehet belőle, szennyezett étellel vagy vízzel lehet elkapni.

103 év után jelentettek újra kolerás beteget Bulgáriában. Egy 23 éves indiai férfi hozta be a balkáni országba, aki augusztus 13-a és szeptember 2-a között tartózkodott Új-Delhiben, majd 3-án már a kolera tüneteivel került kórházba − írta meg az Új Magyar Szó. A diagnózist megerősítette a különösen veszélyes bakteriális fertőzések bolgár nemzeti laboratóriuma. A betegség súlyos hasmenéssel és hányással jár és a legtöbb esetben gyors kiszáradáshoz vezet. A betegség egyre gyakrabban fertőz újra. 2023-ban 45 ország jelentett kolerás megbetegedéseket, egyel több, mint 2022-ben, amelyek közül nyolc országban (Afganisztán, Kongói Demokratikus Köztársaság, Malawi, Szomália, Etiópia, Haiti, Mozambik, Zimbabwe, Etiópia és Haiti) 10 000-nél több gyanús vagy megerősített fertőzéses esetet okozó járvány tört ki. Magyarországon 152 évvel ezelőtt, 1872. szeptember 14-én tört ki az utolsó nagy kolerajárvány. Ez, 1872–1874 között mintegy 250 000 halálos áldozatot szedett hazánkban. Bár a század végén, 1892-ben ez megismétlődött, az már közel sem volt olyan pusztító, mint a korábbi nagy járvány.