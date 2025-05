Ezért nem hordtak nadrágot a rómaiak

A rómaiak életmódja és öltözködése számos érdekes szabályt és hagyományt tükrözött - írta a Life.hu.

Az öltözködés nem csupán praktikus vagy esztétikai kérdés volt számukra, hanem a társadalmi státuszt, identitást és politikai hatalmat is kifejezte. Talán nem meglepő, hogy a rómaiak nem viseltek nadrágot, és ennek nemcsak praktikus, hanem mélyebb kulturális és társadalmi oka is volt. Ráadásul, ha valaki nadrágot viselt, az nemcsak különcnek számított, hanem büntetést is kaphatott. De miért?

A rómaiak számára az öltözködés szoros összefonódásban állt a társadalmi hierarchiával.

A legfelsőbb rétegek tagjai, például a szenátorok és a nemesek, mindig gondoskodtak róla, hogy külső megjelenésük tükrözze társadalmi helyzetüket. A római öltözködés alapját a tóga adta, amely a polgári jogokkal rendelkező férfiak számára volt elérhető.