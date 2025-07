Meghalt Ozzy Osbourne

A Black Sabbath és Ozzy tíz év és nyolc (mások szerint hét) album után szakított, mert az énekes a drogok és a szesz rabja lett, teljesítménye hanyatlott és megbízhatatlanná vált. Osbourne ugyanakkor szólóban is nagy sikereket ért el: állandóan változó összetételű együttese képzettebb zenészekből állt, és a zene is jobban eltalálta a széles közönség ízlését. 1989-ben hatóságilag kötelezték elvonókúrára, mert feleségét is meg akarta gyilkolni. A kilencvenes években az Ozzfest-turnékkal jelezte, hogy még él, majd 1998-ban összeállt a Black Sabbath eredeti tagjaival, és egy új lemezt is készítettek. 2005-ben szólóművészként és a Black Sabbath tagjaként is beválasztották a brit Zenei Hírességek Csarnokába, majd 2006-ban bekerült az amerikai Rock and Roll Hírességek Csarnokába a Black Sabbath többi tagjával. Ötszörös Grammy-díjas, 2019-ben életművéért kapta meg.

Több filmen is szerepelt: Intim részek (1997), Sátánka (2000), Osbourne család (2001-2005 tv-sorozat). I Am Ozzy című memoárkötete 2009-ben jelent meg. 2016-ban a birminghami helyi Midland Metro közlekedési társaság villamoskocsit nevezett el róla. 2020-ban a rocklegenda egy interjúban feltárta, hogy a Parkinson-kór egyik enyhébb típusában szenved, emiatt egy esést követően műtétet kellett végrehajtani a nyakán. Svájci kezelései miatt észak-amerikai turnéját is kénytelen volt lemondani. 2022-ben jelent meg 13. szólóalbuma Patient Number 9 címmel. 2023 elején európai turnéra indult volna, de súlyos gerincproblémái miatt lemondta. Két hete tartott búcsúkoncertet Birminghamben, és a koncertjegyek 16 perc alatt elkeltek.

Osbourne-t felesége és egyben menedzsere, Sharon, öt gyermeke és számos unokája gyászolja.