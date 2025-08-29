augusztus 29., péntek

Az utókornak üzennek a különleges időkapszulával, ezen a somogyi településen is

Több mint harminc év után felnyitották azt a különleges időkapszulát, amelyet a múlt üzeneteként rejtettek el Londonban. Diana hercegné két gyermekkel együtt válogatta össze a doboz tartalmát, amely hűen tükrözi az 1990-es évek hangulatát és mindennapjait. Nemcsak Angliában, hanem Somogy vármegyében is kerültek elő izgalmas időkapszulák.

Az utókornak üzennek a különleges időkapszulával, ezen a somogyi településen is

Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1na_walesi_hercegn%C3%A9#/media/F%C3%A1jl:Diana,_Princess_of_Wales_1997_(2).jpg

Három évtizeddel elásása után előkerült az a különleges időkapszula, amelyet Diana hercegné két gyermek közreműködésével állított össze, hogy bemutassa az 1990-es éveket. A láda eredetileg évszázadokra lett volna lezárva, ám a londoni Great Ormond Street gyermekkórház új onkológiai központjának építése során szükségessé vált a felnyitása – számolt be róla a The Guardian.

Diana hercegné időkapszulájának tartalma.
Diana hercegné időkapszulájának tartalma. Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=ZAWIWNiidic&t=65s

Diana hercegné pedig személyesen segített gyermekeinek a válogatásban

Az ólommal borított faládát 1991-ben helyezték el, amikor a Variety Club új épületének alapkövét letették. A kapszula tartalmát két, a Blue Peter televíziós műsor pályázatán nyertes gyermek választhatta ki, Diana hercegné pedig személyesen segítette őket a válogatásban. Az épület végül 1994-ben nyílt meg, korszerű alternatívát kínálva a kórház elavult részlegeivel szemben.

A dobozból előkerült több ikonikus ’90-es évekbeli tárgy, köztük egy Kylie Minogue-CD (Rhythm of Love), egy napelemes számológép, egy útlevél, egy zsebméretű televízió, brit pénzérmék, egy hópehely-hologram, valamint egy kis tartály facsemetemagokkal. A gyűjtemény része volt továbbá a The Times 1991-es lapszáma is. Bár néhány tárgy megsérült, a legtöbb meglepően jó állapotban maradt fenn.

A most felnyitott kapszula egy 1872-es hagyományt elevenít fel: akkor Alexandra walesi hercegné helyezett el egy hasonló időkapszulát a kórház egyik alapkövében – ám azt a mai napig nem találták meg. A mostani ládát olyan dolgozók és páciensek emelték ki a földből, akik maguk is 1991-ben születtek, vagy éppen akkoriban dolgoztak az intézményben.

Időkapszula Somogyból – a nagyatádi katonák üzenete

Két katona a múltból üzent. Fotó: © Ripost


Nemcsak Angliában, hanem Somogy vármegyében is kerültek elő izgalmas időkapszulák. Nagyatádon, egy laktanya felújításakor 1986-ból származó üzenetre bukkantak, amelyet három katona rejtett egy pálinkásüvegbe. A rövid levélben üdvözölték az utókort, és leírták, hogy az üveget az épület falába rejtették. Az időkapszulát több mint három évtized múltán fedezték fel a munkások, akik később megpróbálták felkutatni a levél íróit is. Ez a felfedezés jól mutatja, hogy nemcsak a nagyvilágban, hanem helyben, Somogyban is akadnak apró időkapszulák, amelyek izgalmas üzenetet hordoznak a múltból.

 

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
