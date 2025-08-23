augusztus 23., szombat

Az AI szerint így lesz valakiből 21. századi „szuperanya”

A mesterséges intelligencia szerint a jó anyaságnak nem csupán a kiváló gyermeknevelés a mércéje. Az AI felfedte a 21. századi „szuperanya” titkát.

Az AI szerint így lesz valakiből 21. századi „szuperanya”

Az AI érdekes dolgokat állít a szuperanyaságról (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Milyen a tökéletes, 21. századi jó anya? – a Life.hu feltette a kérdést az AI-nak, amely megadta a választ, felvázolta, hogy szerinte mi a „szuperanya” ismérve – a „recept” nagyban eltér a hagyományos, önfeláldozó anyaszereptől.  

Mother,Pushing,Baby,Stroller,And,Walking,With,Two,Children,Near, szuperanya
Az AI szuperanya receptje nagyban eltér a hagyományostól (illusztráció)
Fotó: AS photo family / Forrás:  Shutterstock

 A szuperanyaság nem egy Instagram-filter

Régen azt gondoltuk, hogy a jó anya mindig otthon van, mindig mosolyog és sosem hibázik. A 21. században viszont – és ezt még az AI is alátámasztja – az anyaság sokkal több annál, mint hogy tökéletesen vasalt ruhákban szervírozzuk a bio-uzsonnát. A gyerekeknek nem egy robot kell, hanem egy hús-vér ember, aki néha hibázik, de közben megtanítja őket arra, hogy az élet bizony nem hibátlan.

A mesterséges intelligencia szerint a jó anya ma az, aki képes összeegyeztetni a nevelést a saját életével, és nem adja fel a nőiességét, álmait vagy karrierjét csak azért, mert gyereke született. És valljuk be, ez talán a legnagyobb kihívás: anyának lenni, de közben nőnek maradni.

Gyereknevelés – a szuperanya másként csinálja

Az AI elemzése szerint a nevelés ma már nem a szigorú szabályokról szól, hanem arról, hogyan tudjuk megtanítani a gyereknek az érzelmi intelligenciát, az empátiát, a rugalmasságot és a türelmet. 

Egy jó anya nem csupán a házirendet állítja fel, hanem példát mutat azzal, ahogy él. Ez azt jelenti, hogy ha a gyerek látja, hogy anya hibázik, de feláll, akkor ő is megtanulja, hogyan kell küzdeni. 

Ha látja, hogy anya dolgozik, de időt szakít rá, akkor tudja: 

a szeretet nem az együtt töltött percek mennyiségében, hanem minőségében mérhető.

Kíváncsi rá, hogy az AI még milyen szempontokat határozott meg? Akkor KATTINTSON!

