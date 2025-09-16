szeptember 16., kedd

Gyász

41 perce

Elhunyt Robert Redford

Címkék#halál#Robert Retford#színész

A színészlegenda 89 éves korában halt meg. Robert Redford halálának oka még nem ismert.

MW
Elhunyt Robert Redford

Robert Redford 89 évesen, álmában halt meg

Forrás: AFP

Fotó: Valery HACHE

Robert Redford halálát, amely Provo külvárosában, a hegyekben következett be, Cindi Berger, a Rogers & Cowan PMK reklámügynökség vezérigazgatója jelentette be. 

Berger közölte, hogy Redford álmában hunyt el, de a halál pontos okát nem közölte – írja a New York Times-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.

 

