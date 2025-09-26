Az első rész sztárjai visszatérnek az Űrgolyhók folytatásában

A film produkciós munkái már folynak, de a forgatókönyv részleteit nem osztották meg a nyilvánossággal.

Az MGM filmstúdió 1987-ben, egy évtizeddel George Lucas sci-fi klasszikusa, a Star Wars megjelenése után mutatta be az Űrgolyhók című Star Wars-paródiát, amely kasszasiker lett, és később kultfilmmé vált.

Josh Gad már 2024 nyarán utalt a folytatásra, amikor egy Instagram-bejegyzésben arról számolt be, hogy nagyon izgatott, mert leadta egy film forgatókönyvét, ami „a legviccesebb és legjobb dolog” eddigi munkái közül, és hozzátette, hogy Samittal és Hernandezzel osztozik a munkán.

A 99 éves, legendás rendező, producer, író, dalszerző és színész Mel Brooks nevéhez olyan nagy sikerű alkotások fűződtek, mint a Producerek, amelynek forgatókönyvéért Oscar-díjat is kapott, vagy a Fényes nyergek és Az ifjú Frankenstein. Brooks egyike annak a 20 művésznek, aki megkapta az Emmy-, a Grammy-, az Oscar- és a Tony-díjat is.