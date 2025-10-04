október 4., szombat

Kiderült, milyen üzenetet rejtett Diana hercegné esküvői cipője

A brit királyi család történetének egyik legikonikusabb napja volt Diana hercegné és Károly herceg esküvője, de egy apró, elbűvölő részlet eddig rejtve maradt. A cipő, amelyben a szívek hercegnője az oltár elé lépett, nemcsak gyönyörű volt, hanemegy romantikus titkot is rejtett.

Diana hercegné esküvői cipője romantikus titkot rejtett

Forrás: AFP

Fotó: Torsten BLACKWOOD

Diana hercegné és Károly herceg esküvője volt a brit királyi család egyik legikonikusabb eseménye. Diana meseszép ruhája igazi divattörténelmet írt, azt azonban kevesen tudják, hogy az ifjú ara egy balerina cipőt, nem is akármilyent viselt a nagy napon – hívja fel a figyelmet a nem mindennapi lábbelire a Life.hu cikke. 

Diana hercegné csodálatos ruhát és egy különleges cipőt viselt az esküvőn 
Fotó: AFP / Forrás: AFP

A fiatal pár 1981. július 29-én mondta ki egymásnak a boldogító igent, az eskűvő minden idők egyik legnagyobb médiaeseménye volt. A ceremóniát több mint 3500 vendég nézhette végig, és körülbelül 750 millió néző követte az eseményt a televíziós adásokon keresztül. Diana hercegné menyasszonyi ruháját David és Elizabeth Emanuel tervezte. A habos-babos selyem ruhát több mint 10 000 kézzel felvarrott gyöngy díszítette, és mindezt egy 8 méteres uszállyal koronázták meg.

Érdekesség, hogy Diana hercegné nem magassarkú cipőt viselt a nagy napon, hanem egy balerina cipőt, amit Chive Shilton tervezett. 

 A tündérmesébe illő cipőt 542 flitter és 132 gyöngy díszítette, amit tervezője 6 hónapon át készített. 

A csipkés, romantikus stílusú cipő már önmagában is divatrelikvia lenne, de a részlet és a titok, amit hordoz, még egyedibbé varázsolta. Hogy mi volt ez a rejtélyes apróság, és miként nézett ki? 

A Life.hu cikkéből megtudhatja!  KATTINTSON!

