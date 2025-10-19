Elhunyt a Limp Bizkit basszusgitárosa

A Limp Bizkit saját Instagram-oldalán tudatta, hogy elhunyt Sam Rivers, a zenekar basszusgitárosa. A zenész mindössze 48 éves volt, halálának okát egyelőre nem közölték. A zenekar a közösségi oldalán Riversről azt írta, hogy nem „csak a basszusgitárosunk” volt, hanem „a hangzás lelke” – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Meghalt Sam Rivers, a Limp Bizkit basszusgitárosa

Forrás: AFP

Rivers 1994-ben alapította a Limp Bizkitet Fred Durst énekessel és John Otto dobossal. A zenekar meghatározó tagja volt, csupán a 2006–2009-es szünetben és a 2015–2018 közötti időszakban hiányzott a színpadról.

Utóbbi távollétéről eleinte gerincsérülést emlegettek, később azonban kiderült, hogy májátültetésen esett át alkoholproblémái miatt.

A banda épp ezen a héten ünnepelte ikonikus albumuk, a Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water 25. évfordulóját. Novemberre dél-amerikai turnét terveztek – egyelőre nem tudni, megtartják-e, és ki pótolja majd Riverst.

A Limp Bizkit-tagok részvétüzenetét ITT olvashatja el.