Újra rák támadta meg a híres metálénekest, ijesztően lefogyott (videó)

A hardcore legenda, Lou Koller, a Sick Of It All frontembere egy videóban osztotta meg, hogy visszatért a betegsége. Elmondása szerint nehéz időszakon van túl: nem tudott hízni, az ételt is nehezen tartotta meg, a vizsgálatok pedig kimutatták, hogy a rák újra megjelent a szervezetében – adta hírül a metalsucks.net.

A láthatóan lefogyott zenész közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: napról napra próbálja venni az akadályokat, és hálás mindenkinek a támogatásért. Megígérte, hogy folyamatosan tájékoztatni fogja rajongóit állapotáról. A hír különösen szívszorító, hiszen néhány hónapja még arról számolt be, hogy legyőzte a betegséget. Most azonban újra meg kell küzdenie vele.