Egyelőre megbecsülni is képtelenség, mennyi munkahelyet veszélyeztet Brüsszel szankciós politikája, a legnagyobb elemzők ugyanakkor már felhívták a figyelmet a lehetséges elbocsátási hullámokra. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha az Oroszország ellen hozott büntetőintézkedéseket az Európai Unió kiterjesztené a kőolajra és a földgázra – írja a Magyar Nemzet.

Magyarország jelenleg blokkolja a kőolajembargóról szóló határozatot, de felvetődött, hogy a tagállamok egyénileg is meghozhatnak az energiahordozókat érintő korlátozó intézkedéseket. Azoknak a tagállamoknak, amelyek nem Oroszországtól veszik a jövőben az energiahordozókat, elsősorban tengeri útvonalon juthatnak ezekhez, leginkább az Egyesült Államoktól, ám jóval magasabb áron.

A szankciók tehát mindenképpen durva és azonnali áremelkedést hoznának. Elsősorban az iparnak lenne jelentős a többletköltség, mivel a gyártás területein az energiahordozók elsődleges felhasználása is jelentős.

Ugyanakkor minden vállalkozást érintene a drágább energia: a kőolaj az üzemanyagok szempontjából fontos, vagyis a szállítás meghatározó költségeleme. A kőolajembargó nemcsak a szállítás és logisztika területén működő cégeknek járna óriási költségtöbblettel, a gyártás területein is minden céget érintene. Ez azt jelenti, hogy egyes ipari szereplőknél az elsődleges felhasználásra beszerzett kőolaj többletköltsége mellett a jelenleginél is magasabb szállítási költségeket is be kellene tervezni.