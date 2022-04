Az évtizedek óta New Yorkban élő anyuka péntek este Manhattanbe ment a barátokkal, és helyi idő szerint valamikor éjfél után ért haza. Úgy sejtik, a gyilkosa nem sokkal később érkezett meg a Forest Hillsben található lakásba, ahol 60 késszúrással végzett a nővel, majd testét az egyik gyermek hokitáskájába tette.

A rendőrség nem talált erőszakos behatolásra utaló nyomokat, így vagy a már otthon tartózkodó nő engedte be szándékosan támadóját, vagy miután kinyitotta az ajtót, hogy megnézze, ki érkezett, a tettes erővel nyomta be az ajtót. Emellett a sérülések szélsőségesen erőszakos mivolta is személyes érintettségre utal. A feltételezett tettest szombat hajnalban, fél ötkor egy környékbeli ház biztonsági kamerája rögzítette is a táskával. A táskára szombat reggel nyolckor talált rá egy kutyáját sétáltató járókelő. Mivel a táskából folyamatosan csöpögött az elhunyt vére, a nyomok az egyenruhásokat egyenesen a nő házához vezették.

Ott csak a 13 éves fiukat találták, aki azt mondta: nem tudja, édesanyja hol van. Őt a beszámolók szerint kihallgatták, később azonban kiengedték.

Üzent a férjnek

A gyilkosság módjából a rendőrök arra következtettek, hogy a gyilkost erős felindulás vezérelte. A gyűlöletre utal az is, hogy mikor a tettes megtalálta az asszony telefonját, két SMS-t is küldött a férjnek.

Az egyikben azt közölte, hogy az egész család sorra kerül, a másikban pedig az okot fejtette ki, miszerint a nő korábban börtönbe juttatta őt

A férj tehát nem tud csendben gyászolni a gyerekekkel, hiszen az ő életüket is veszélyben érzi. Úgy tudni, hogy jelenleg is rendőrök vigyázzák a nyugalmukat.

Nyomravezetői díjat ajánlanak

A nyomozókat az eljárás során segítheti, hogy a gyilkos számtalan nyomot a helyszínen hagyott, többek között a saját DNS-ét is. A rendőrök egy számítógépet is lefoglaltak. Az biztos, hogy az elkövető nem profi bérgyilkos volt. Jelenleg beszámolók és biztonsági kamerák felvételei alapján igyekeznek rekonstruálni a nő útvonalát, és kideríteni, találkozott-e az este folyamán valakivel, akiről eddig még nem tudnak.

Friss információ, hogy kedd délután a rendőrség plakátokat helyezett el a meggyilkolt nő otthona körüli utcákon, melyeken arra hívták fel a figyelmet, hogy 3500 dollár (1,2 millió forint) jutalmat ajánlanak fel a gyilkossággal kapcsolatos információkért - írja az independent.co.uk.

Volt szerelme tudhatott a pótkulcsról

A New York Post értesülései szerint a rendőrség ki akarja hallgatni az áldozat egykori ezermester kedvesét, aki közelről ismerte a nő otthonát – többek között azt is, hogy hol tartott a család a pótkulcsot. Így bármikor be tudott volna jutni a házba anélkül, hogy be kellett volna oda törnie.

A férfit hivatalosan még nem tartják számon gyanúsítottként, ám egyelőre annyit tudni lehet, hogy feltehetően romantikus kapcsolata volt az 51 éves, házas, kétgyermekes anyával - írja a portál. Források szerint a kettejük kapcsolata véget ért - ám azt nem tudni, mikor kezdődött vagy fejeződött be - szemlézte a cikket a Ripost.