Fegyveres támadás New Yorkban: többen meghaltak egy toronyházban történt lövöldözésben (videó)

Fegyveres támadó nyitott tüzet egy manhattani felhőkarcolóban, ahol az NFL központja mellett több ismert pénzügyi cég, köztük a Blackstone is irodát bérel. A New York-i incidensben négy ember vesztette életét, köztük egy 36 éves rendőr. A lövöldözés után a támadó saját magával is végzett − adta hírül a Magyar Nemzet.

Az NYPD részvétét fejezte ki Didarul Islam rendőrtisztnek, akit hétfőn New Yorkban, egy gépkarabéllyal felfegyverzett gyanúsított ölt meg egy lövöldözésben az Egyesült Államokban, 2025. július 29-én

Forrás: AFP

A támadó egyedül cselekedett, és egyelőre nem sikerült megállapítani a lövöldözés lehetséges indítékát

– tette hozzá Tisch.

Egy New York-i rendőr és legalább négy civil meghalt egy lövöldözésben egy manhattani irodaház felhőkarcolójában

A CNN által megosztott rendőrségi fotón a támadó látható, amint egy puskával a kezében belép az épületbe. A hatóságok szerint a támadónak nem volt jelentős büntetett előélete.