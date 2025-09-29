szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Már egy hete tombol a tűz, több tízezer állat élőhelye van veszélyben

Címkék#növényzet#veszély#láng#nemzeti park#tűzvész

Tűzvész tombol Namíbia legismertebb nemzeti parkjában. Az oltás segítésére több száz katonát vezényeltek a térségbe.

MW
Már egy hete tombol a tűz, több tízezer állat élőhelye van veszélyben

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Egy hete tombol tűzvész Namíbia legismertebb nemzeti parkjában, ahol már számos vadállat elpusztult a lángok miatt, és több tízezer állat élőhelye van veszélyben. Az oltás segítésére több mint ötszáz katonát vezényeltek a térségbe – közölte a namíbiai elnöki hivatal, írja az MTI.

A tájékoztatás szerint az Etosha Nemzeti Park területének mintegy 30 százalékát perzselte fel eddig a múlt hétfőn keletkezett tűz. Pontos számokat nem tudnak, de bizonyos, hogy több vadállat is elpusztult. A lángok településekre is átterjedtek a park közelében, de emberi sérülésekről nem érkeztek jelentések.

Lucia Witbooi namíbiai alelnök elmondta, a lángok gyors terjedését a kiszáradt növényzet és az erős szél is elősegíti, az országban most van az év legszárazabb időszaka. A tűz óriási veszélyt jelent az állatvilágra – tette hozzá.

A több mint 22 ezer négyzetkilométer területű Etosha Nemzeti Park az egyik legjelentősebb természetvédelmi terület Afrikában. Több száz vadállatfaj élőhelye, köztük a különösen veszélyeztetett keskenyszájú orrszarvúé. A park ismert nevezetessége az a mintegy 130 kilométer hosszú és 50 kilométer széles sósivatag, ahol hevesebb esőzések után flamingók és más madarak ezrei gyűlnek össze.

A hatóságok víztartályos teherautókat küldtek a térségbe, és az oltásban helikopterek is segédkeznek.

A namíbiai környezetvédelmi minisztérium közölte: azt gyanítják, hogy a lángok a parkkal határos egyik ipari területen keletkeztek. A tárca közlése szerint jelentős ökológiai károkat okozott a tűz.

 

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu