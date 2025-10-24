Bukósisak, sárga mellény – így festettek a Louvre kirablói (videó)

Több videó is felkerült a világhálóra a világhírű múzeumban, a Louvre-ban történt rablásról.

Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én. Ezen napon nyitotta meg kapuit ismét a látogatók előtt a Louvre, az október 19-i látványos ékszerrablás helyszíne

Fotó: Thibault Camus / Forrás: MTI/AP

Az egyik felvételen jól látható, hogy két ember egy emelőkosaras darun ereszkedik le a felsőbb emeletről – számolt be a Hír TV.

Az egyik elkövető bukósisakot viselt, a másik sárga mellényt.

Egy másik videón az is látszik, ahogy a sárga mellényes férfi a vitrinnél áll. A tolvajok végül elektromos rollerrel menekültek el a helyszínről.

