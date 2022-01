Az ausztrál hatóságok azt mondják, a szerb teniszező hiába nyert a bíróságon, attól vízuma még nem válik érvényessé, ezért el kell hagynia Ausztráliát és így nem léphet pályára az Australian Openen – írja a Nemzeti Sport.

Az információt Novak Djokovics testvére, Djordje Djokovics is megerősítette, aki szerint testvére egy komoly politikai örvénybe került, mivel az ausztrál nép boldogtalan, hiszen a pandémia óta lezárások vannak.

– Amit mi tehetünk, az annyi, hogy közöljük a hírt: Djokovicsot megint be akarják zárni. Ez a legutóbbi hírünk, és most a PR-osokkal tanácskozunk, hogy mi legyen a következő lépés. Djokovics jelenleg azon a helyen tartózkodik, ahol a bírósági tárgyalás során is volt, és az ügyvédi csapatával azt vitatják meg, milyen lehetőségek állnak előttük.

Szrdjan Djokovics, a teniszező édesapja megerősítette a hírt, hogy ismét őrizetbe veszik majd a fiát, és 12 órára sajtótájékoztatót hívott össze Belgrádban.

Djokovics elismerte, nincs beoltva

Régóta foglalkoztatta a közvéleményt, az oltásszkeptikus hírében álló Novak Djokovics vajon beoltatta-e magát a koronavírus elleni vakcinával. A szerb világelső ezidáig magánélete védelmére hivatkozva nem nyilatkozott erről, ám amikor megérkezett Ausztráliába, már nem térhetett ki a kérdés elől. Részlet a január 6-i beszélgetésből:

Határőr: – Köszönöm. Szóval miért jött ma Ausztráliába?

Djokovics: – Profi teniszező vagyok, és elsősorban azért utaztam ide, hogy részt vegyek az Australian Openen Melbourne-ben, Victoriában.

H: – Köszönöm. Az oltottsági státuszával kapcsolatban, kapott...

D: – Nem oltottak be.

H: ... koronavírus elleni védőoltást? Nincs beoltva?

D: – Nem oltottak be.

H: – Köszönöm. Elkapta már korábban a koronavírust?

D: – Igen.

H: – Mikor?

D: – Kétszer is megfertőződtem. 2020 júniusában koronavírusos voltam és 2021. december 16-án pozitív tesztet produkáltam.

A hétfői bírósági tárgyaláson nyilvánosságra hozott dokumentumokból Djokovics oltottsági státusza mellett az is kiderült, a hússzoros Grand Slam-győztes szerb valóban annak tudatában ment el december 17-én a Belgrádi Tenisz-szövetség gálájára, hogy egy nappal korábbi PCR-tesztje pozitív lett.