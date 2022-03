Felix Sturmnak, aki 1979-ben született Leverkusenben, az eredeti neve Adnan Catic, bosnyák származású német ökölvívó, és nem akárki a profibokszban – írja a Magyar Nemzet.

A profi világba könnyűsúlyú amatőr Európa-bajnoki arannyal lépett át, volt a WBO középsúlyú világbajnoka, és ezt a címét 2004-ben vitatható pontozással veszítette el a legendás amerikai Oscar de La Hoyával szemben. Ezután megszerezte a WBA középsúlyú vb-címét, itt 2006 és 2012 között ő volt a világbajnok, közben egy évig az IBF vb-övét is birtokolta, s volt a WBA szuperközépsúlyú világbajnoka is.

Szombatig a profi mérlege így festett: 51 meccs, ebből 42 győzelem (18 KO), 6 vereség, 3 döntetlen. Legutóbb tavaly júniusban lépett ringbe, s nyert tíz menetben Hamburgban, most pedig új készült, hogy új korszakot nyit.

Szóval még 43 évesen is tényező a profibokszban, és Dortmundman sem akart rontani a renoméján. A Westfalenhalléban így lépett ringbe négyezer fős közönség előtt egy IBO nagyközépsúlyú eliminációs összecsapáson a szervezet interkontinentális bajnoka, Szili István ellen.

A kőszegi származású, de hosszú évek óta Svájcban élő 39 éves magyar bunyósnak szombatig 30 meccse volt a profik között, ebből 26 győzelem (14 KO), két vereség és két döntetlen. 2020 februárjában, nagy visszhangot kiváltva, Ausztráliában győzte le pontozással a már világbajnoki mérkőzésről álmodó helyi Jayde Mitchellt.

Szombaton Dortmundban kétségkívül Felix Sturm volt a esélyesebb, de azért Szili István bizakodott.

– Felix személyében egy többszörös világbajnokról beszélünk, a maga idejében az egyik legjobb német profi bokszoló volt, aki a rutinjának, rafináltságának köszönhetően még mindig veszélyes. Nagyon jó bunyósnak tartom technikailag, viszont már nem olyan, mint régen volt. A lábmunkája már teljesen más, kicsit ő is stílust váltott, ráment inkább a nagyobb ütésekre, a tempója sem olyan nagy, nyilván a koránál fogva is veszített a sebességéből. Készültem erre is, de Conny Mittermeier edzőmmel kidolgoztunk más stratégiát is, így tudunk majd reagálni, ha szükséges lesz. Szerintem az összecsapás kulcsa elsősorban a kondíció. Már egyikünk sem fiatal, így az állóképesség igen fontos tényező lesz – nyilatkozta a találkozó előtt Szili István a Profiboksz.hu szakportálnak.

Szili attól sem tartott, hogy idegenben lép ringbe.

– Szinte a teljes pályafutásom alatt én mentem idegenbe, így általában én voltam az esélytelenebb, ez most sincsen másképp. Viszont Németországban engem is rengetegen ismernek, bokszoltam amatőrként a Bundesligában, nagyon sok német bunyósnak voltam a kesztyűpartnere, jó kapcsolataim vannak a szövetéggel, így én sem vagyok ismeretlen a német pontozók előtt, ezért nem hiszem, hogy félnem kellene valami nagyobb csalástól, persze kizárni semmit sem lehet.

Ami a meccset illeti, Szili bátran kezdett, és nyoma sem volt rajta a megilletődöttségnek. Próbált tempót diktálni, közben többször is összekoccant a két bunyós feje, Sturm pedig meg is sérült. Az ezúttal is remek kondíciót mutató honfitársunk ereje kitartott a 12., zárómenet végéig, így hiába villantotta fel többször is technikai tudását Sturm, ez kevésnek bizonyult, a pontozók többségi döntéssel (115-113, 116-111, 114-114) a „Herceg” becenevű Szilit látták jobbnak. A nagy bravúrt végrehajtó magyar bunyós így – ha a pályafutása folyatása mellett dönt – kihívhatja az IBO világelsőjét, a veretlen, 29 éves angol Lerrone Richardst (16 meccs, 16 győzelem, ebből 13 KO).

Szili István egyelőre nem néz ennyire előre, a közösségi oldalán annyit posztolt: „A kitartó munka meghozza gyümölcsét!”

Borítókép: Szili István nagy győzelmet aratott a dortmundi éjszakában / Szili István / Facebook