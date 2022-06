Didier Lallement a felsőház vizsgálóbizottsága előtt "lökdösődésről és bántalmazott emberekről" beszélve azt mondta, hogy

Ez természetesen kudarc. A párizsi rendőrség vezetője azt is megjegyezte, hogy mindez negatív képet festett Franciaországról, ami a prefektust személyesen is megviselte.Szavai szerint "teljesen felvállalja", hogy tőle származik az a kormányzati álláspont, miszerint 30 és 40 ezer közé tehető azon szurkolók száma, akik érvényes jegy nélkül érkeztek a Stade de France stadion elé, jóllehet, azt soha nem állította, hogy a szám teljesen pontos.

A francia sportminiszter, Amélie Oudéa-Castéra és Gérald Darmanin belügyminiszter korábban úgy vélte, hogy a brit szurkolók hibáztathatók a kialakult káoszért, miután 30-40 ezer brit szimpatizáns jegy nélkül, vagy hamis belépővel érkezett a stadionhoz, ahol aztán óriási biztonsági gondot okozott. A francia kormány által közölt számokat Franciaországban és Nagy-Britanniában is vitatta a sajtó.

A belügyminiszter egyébként szankciókat kezdeményezett a prefektusnál két rendőr ellen, aki szerinte szabályellenesen használt könnygázt a szurkolók ellen. A tárcavezető azt is jelezte, hogy a rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN is vizsgálatot indított.

Didier Lallement elégedettségének adott hangot amiatt, hogy mindezek ellenére

a mérkőzést megtartották és főleg azért, hogy egyetlen halott és súlyos sérült sem volt.

A prefektus "őszinte sajnálatát" fejezte ki a brit és a spanyol szurkolóknak, és arra ösztönözte őket, hogy tegyenek panaszt a rendőri fellépések ellen. Ez hétfő óta interneten is megtehető a Franciaország londoni nagykövetségének honlapjáról letölthető nyomtatványon. A belbiztonsági erőknek nem volt feladatuk a jegyek ellenőrzése"a tömegközlekedési járművek kijáratánál, ahol az első vizsgálatok voltak

– hívta fel a figyelmet a rendőri vezető, a szervezők felelősségét hangsúlyozva.

A tömeges és késői érkezőkkel az ellenőrzés szétesett a Párizs körüli regionális gyorsvasút, az RER D vonalának kijáratánál

– ismerte el a rendőri vezető, aki sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a rendőrség nem rendelkezett pontos információkkal a Liverpool szurkolóiról.

Didier Lallement úgy vélte, hogy a könnygáz bevetése volt "az egyetlen rendőri eszköz a tömeg visszaszorítására". Elnézést kért "a jó szándékkal érkezett emberektől", akik szenvedtek a könnygáztól, de szerinte a rendfenntartás doktrínáját nem lehet megkérdőjelezni. A párizsi arénában rendezett Real Madrid-Liverpool FC finálé csak több, mint félórás csúszással kezdődhetett el, miután a beléptetésnél tumultuózus jelenetek zajlottak le, több liverpooli drukker nem jutott be időben a helyére.



