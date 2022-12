"Szerencsés vagyok, mindent megnyertem Európában, amit elterveztem, úgy érzem, ez a megfelelő pillanat, hogy új tapasztalatokra tegyek szert Ázsiában"

- fogalmazott a 37 esztendős támadó.

A szaúd-arábiai al-Nasszr vezetőedzője június óta Rudi Garcia, aki korábban mások mellett a Lille, az AS Roma, az Olympique Marseille és az Olympique Lyon trénere is volt. Ronaldo csapattársa lesz többek között a katari vb-n Szerbia és Brazília ellen is gólt szerző kameruni Vincent Aboubakar, a korábban az Arsenalt és a Napolit is erősítő kolumbiai hálóőr David Ospina, valamint a Bayern Münchenben is megfordult korábbi brazil válogatott Luiz Gustavo.

A klub "történelminek" nevezte az igazolást, még az ország sportminisztere, Abdulaziz bin Turki al Szaúd is üdvözölte a futballistát.

"Minden idők egyik legjobbja kezd bele új kalandjába Szaúd-Arábiában" - írta közösségi oldalára a miniszter.

Ronaldo médiaértesülések szerint évi 200 millió eurós szerződést kapott új csapatától, amelyhez szabadon igazolhatóként került, miután november végén szerződést bontott a Manchester Uniteddel.

A portugál klasszis az Ázsiába szerződéssel letett egyik korábbi fő célkitűzéséről, a Bajnokok Ligája-címek és -gólok gyarapításáról. Előbbiből öttel rendelkezik, utóbbiból 140-nel, ezzel vezeti a BL-örökranglistáját. Mögötte a rangsorban a második 129-cel - az argentin válogatottal friss vb-győztes - Lionel Messi, akinek még van lehetősége növelni találatai számát a Paris Saint-Germainben.

Ronaldo is szerepelt a december 18-án befejeződött katari világbajnokságon, melyen a portugálok a negyeddöntőben búcsúztak. A szaúdi futball viszont annak ellenére története legnagyobb sikerét érte el, hogy nemzeti együttese kiesett a csoportkörben, ugyanis a nyitófordulóban hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a későbbi aranyérmes argentin válogatottat.

Cristiano Ronaldo a Sporting Lisboában tűnt fel, majd a Manchester Unitedben vált sztárrá. Később a Real Madridban, a Juventusban is szerepelt, mielőtt visszatért az angol csapathoz. A portugál nemzeti együttessel 2016-ban Európa-bajnok lett, a válogatottban szerzett 118 gólja világrekord.