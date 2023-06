Az erős fizikumáról és akrobatikus góljairól is ismert sztár a Malmőben kezdte profi pályafutását, majd olyan világhírű együttesekben futballozott, mint az Ajax Amsterdam, a Juventus, az Internazionale, az FC Barcelona, az AC Milan, a Paris Saint-Germain, a Manchester United és a Los Angeles Galaxy. Volt holland, olasz, spanyol és francia bajnok is, a nagy nemzetközi trófeák közül a Bajnokok Ligáját nem tudta begyűjteni, de az Európa-ligában csúcsra ért, és az európai Szuperkupát is elhódította aktuális csapatával. A svéd válogatottban 122 találkozón 62-szer volt eredményes, a 2012 novemberében az angolok elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésen ollózott góljával pedig kiérdemelte az év legszebb találatáért járó Puskás-díjat is.